Прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ создали в Нижнем Новгороде

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Исследователи из Нижнего Новгорода разрабатывают генно-инженерные вакцины для профилактики коронавируса и ВИЧ, сообщается на сайте правительства области.
Прототип вакцины от COVID-19, подготовленный учеными Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной при участии специалистов ННГУ имени Лобачевского, построен на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня.
Над вакциной от ВИЧ-инфекции исследователи трудятся совместно с коллегами из Новосибирска и Санкт-Петербурга.
"Предлагаемый подход даст возможность получить высококонкурентную эффективную вакцину [от ВИЧ], востребованную во всем мире", – говорят власти.
Также в рамках исследований были созданы прототипы вакцин от ротафируса и норовируса.
Ранее врачи онкологи сообщили, что рубцы, бугристость на ладонях и зуд могут быть первыми симптомами рака. По данным агентства, подобные рубцы встречаются крайне редко, однако при их появлении почти в 90% случаев они были связаны с внутренними злокачественными новообразованиями.