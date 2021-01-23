Прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ создали в Нижнем Новгороде

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Исследователи из Нижнего Новгорода разрабатывают генно-инженерные вакцины для профилактики коронавируса и ВИЧ, сообщается на сайте правительства области.

Прототип вакцины от COVID-19, подготовленный учеными Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной при участии специалистов ННГУ имени Лобачевского, построен на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня.

Над вакциной от ВИЧ-инфекции исследователи трудятся совместно с коллегами из Новосибирска и Санкт-Петербурга.

"Предлагаемый подход даст возможность получить высококонкурентную эффективную вакцину [от ВИЧ], востребованную во всем мире", – говорят власти.

Также в рамках исследований были созданы прототипы вакцин от ротафируса и норовируса.

Ранее врачи онкологи сообщили, что рубцы, бугристость на ладонях и зуд могут быть первыми симптомами рака. По данным агентства, подобные рубцы встречаются крайне редко, однако при их появлении почти в 90% случаев они были связаны с внутренними злокачественными новообразованиями.