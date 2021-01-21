Ученые назвали рубцы на ладонях симптомом смертельного заболевания

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Рубцы, бугристость на ладонях и зуд могут быть первыми симптомами рака, сообщает издание Express со ссылкой на данные врачей-онкологов.

По данным агентства, подобные рубцы встречаются крайне редко, однако при их появлении почти в 90% случаев они были связаны с внутренними злокачественными новообразованиями.

Специалисты уточнили, что рубцы черного цвета могут говорить о развитии париллярно-пигментной дистрофии кожи. По их словам, нередко в результате таких образований пациентам ставили диагноз "рак желудка" и "рак легких".

Также иногда подобные рубцы могут сигнализировать о злокачественных новообразованиях на голове или в мочеполовых путях, уточнили эксперты. В связи с этим онкологи рекомендовали при любых изменениях на ладонях и коже рук обращаться к врачу.

Ранее группа ученых Национального университета Сингапура установила неизвестный науке механизм образования онкологических заболеваний. В ходе экспериментов специалисты изучали РНК, которая кодирует белок COPA. Он в свою очередь влияет на развитие рака в печени, пищеводе, желудке и груди.

