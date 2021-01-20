Ученые выявили новый механизм возникновения рака

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Группа ученых Национального университета Сингапура установила ранее неизвестный науке механизм образования онкологических заболеваний, сообщает издание Medicalxpress.

В ходе экспериментов специалисты изучали РНК, которая кодирует белок COPA. Он, в свою очередь, влияет на развитие рака в печени, пищеводе, желудке и груди.

Было установлено, что каждая ячейка РНК содержала в себе две версии белка, а именно отредактированную и неотредактированную. Во втором случае клетка становилась злокачественной с большей вероятностью.

Ученые выяснили, что отредактированный белок СОРА подавляет молекулярную сигнальную сеть. В противном случае, начинается чрезмерное размножение клеток с потенциальным возникновением опухолей. В дальнейшем, считают специалисты, онкологию можно было бы лечить на уровне редактирования РНК в клетке.

В декабре 2020 года свое исследование о борьбе с онкологией в головном мозге представили специалисты Университета Гете во Франкфурте. Они выявили, что эффективным лекарством против глиобластомы может быть препарат от диареи.

