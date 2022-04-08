Диетолог назвала эффективный способ похудения

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Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала людям, желающим сбросить лишний вес, соблюдать правило тарелки. Об этом сообщает News.ru.

Специалист назвала несколько продуктов, которые можно включить в обеденное меню для быстрого и эффективного похудения.

"Вообще тарелка должна так располагаться: на одну сторону мы кладем овощи, а вторую половину делим еще раз пополам. На одной лежит какой-то белковый продукт, например мясо или рыба, а на другой – какой-то гарнир. Это могут быть гречка или бурый рис", – уточнила Соломатина.

Она подчеркнула, что для эффективного избавления от лишних килограммов пищу нужно употреблять в тушеном, запеченном или отварном виде. От жареного мяса, напротив, лучше полностью отказаться.

Немаловажным при похудении является соблюдение питьевого режима, также добавила эксперт. По ее словам, на каждый килограмм веса в течение дня необходимо выпивать минимум 30 миллилитров воды. Кроме того, не стоит забывать о важности пятиразового питания и регулярных физических нагрузок.

Ранее диетолог Лиза Янг назвала мешающие похудеть привычки. Так, усложнить борьбу с лишним весом могут стресс и недостаток сна. Главная опасность заключается в том, что они провоцируют переедание.