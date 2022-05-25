Диетолог рассказала, как выбрать хлебцы

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать диетические хлебцы, сообщает News.ru.
По ее словам, существует множество видов продукции, которая лишь маскируется под диетические хлебцы, при употреблении которых человек не сможет сбросить вес.
"Иногда это бывает просто реальный обман. Внесли немного отрубей, но они стоят в самом конце состава, а на первом плане какой-нибудь глюкозный сироп. Пишут не сахар, а что-то такое завуалированное. Этот хлеб повышает уровень глюкозы в крови", – рассказала эксперт.
Соломатина подчеркнула, что настоящие диетические хлебцы состоят из цельного зерна. Они не повышают уровень глюкозы в крови.
Специалист отметила, что настоящие диетические хлебцы сделаны из цельного зерна. В этом случае у человека не повышается уровень глюкозы в крови. Такая продукция поможет похудеть, но в основном людям с инсулинорезистентностью.
"Калорийность все равно достаточно высокая, она остается такая же и никуда не девается. Просто калорийность выдается порционно, то есть человек долгое время чувствует себя работоспособным и не захочет быстро есть, в отличие от белой булки", – добавила она.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина назвала наиболее подходящий перекус во время путешествий. Для этого подойдут овсянка и гречка, запаренные в термосе, а также овощи и сухофрукты.
Соломатина добавила, что в стрессовой обстановке в аэропорту или на вокзале организм может выделять меньшее количество ферментов, что затрудняет процесс пищеварения. Нахождение в одной позе длительное время может нарушить перистальтику ЖКТ, а мясо, которое подают в самолетах, будет сложно переварить.
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