Диетолог объяснил, как правильно питаться перед сном

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как правильно выстроить питание перед сном. Об этом специалист сообщил в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, в данном вопросе важно соблюдать баланс между плотным ужином и голоданием перед сном. В противном случае человек может сорваться на слишком обильный завтрак.

"Когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень", – предупредил Гинзбург.

Помимо прочего, воздержание от пищи после шести часов вечера может негативно отразиться на сне.

"Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода", – считает диетолог.

Врач предупредил, что выпитая на ночь вода не поможет добиться ощущения сытости. При этом Гинзбург перечислил продукты, которые можно есть перед сном.

В частности, специалист порекомендовал использовать для перекуса мюсли или зерновые хлопья без сахара.

"Их надо употреблять с кисломолочными напитками. Ряженка, например, тут подойдет", – заключил эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы ускорить засыпание и улучшить качество сна. Значительную роль в данном вопросе специалист отвела черешне и вишне.