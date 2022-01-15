Диетолог объяснил, как правильно питаться перед сном

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как правильно выстроить питание перед сном. Об этом специалист сообщил в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, в данном вопросе важно соблюдать баланс между плотным ужином и голоданием перед сном. В противном случае человек может сорваться на слишком обильный завтрак.
"Когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень", – предупредил Гинзбург.
Помимо прочего, воздержание от пищи после шести часов вечера может негативно отразиться на сне.
"Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода", – считает диетолог.
Врач предупредил, что выпитая на ночь вода не поможет добиться ощущения сытости. При этом Гинзбург перечислил продукты, которые можно есть перед сном.
В частности, специалист порекомендовал использовать для перекуса мюсли или зерновые хлопья без сахара.
"Их надо употреблять с кисломолочными напитками. Ряженка, например, тут подойдет", – заключил эксперт.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы ускорить засыпание и улучшить качество сна. Значительную роль в данном вопросе специалист отвела черешне и вишне.
"Доктор 24": сон
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