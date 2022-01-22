Диетологи назвали вредные последствия употребления попкорна

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Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева предупредила об опасных последствиях чрезмерного употребления попкорна. Об этом сообщает URA.ru.

"Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара – это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания", – отметила эксперт.

По словам Писаревой, соленый попкорн также опасен – переизбыток соли может спровоцировать отеки, особенно на фоне проблем с почками.

Диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина, в свою очередь, отметила, что попкорн может быть безопасным продуктом, если не употреблять его в чрезмерных объемах. При этом она отметила, что может пострадать здоровье тех, кто готовит данный снек.

"Те, кто годами стоят на приготовлении, имеют проблемы со здоровьем. Идет воздействие паров. Они выбрасываются по типу канцерогенных веществ и идет влияние на органы дыхания", – предупредила диетолог.

Специалисты советуют заменять попкорн сушеными овощами и фруктами. Кроме того, можно приобрести орехи без соли, однако важно их тщательно промыть.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина ранее назвала наиболее подходящий перекус во время путешествий. Для этого подойдут овсянка и гречка, запаренные в термосе, а также овощи и сухофрукты.