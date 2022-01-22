Диетологи назвали вредные последствия употребления попкорна

Фото: depositphotos/ktsdesign
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева предупредила об опасных последствиях чрезмерного употребления попкорна. Об этом сообщает URA.ru.
"Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара – это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания", – отметила эксперт.
По словам Писаревой, соленый попкорн также опасен – переизбыток соли может спровоцировать отеки, особенно на фоне проблем с почками.
Диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина, в свою очередь, отметила, что попкорн может быть безопасным продуктом, если не употреблять его в чрезмерных объемах. При этом она отметила, что может пострадать здоровье тех, кто готовит данный снек.
"Те, кто годами стоят на приготовлении, имеют проблемы со здоровьем. Идет воздействие паров. Они выбрасываются по типу канцерогенных веществ и идет влияние на органы дыхания", – предупредила диетолог.
Специалисты советуют заменять попкорн сушеными овощами и фруктами. Кроме того, можно приобрести орехи без соли, однако важно их тщательно промыть.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина ранее назвала наиболее подходящий перекус во время путешествий. Для этого подойдут овсянка и гречка, запаренные в термосе, а также овощи и сухофрукты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: