Диетолог рассказала о пользе горького шоколада

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Горький шоколад не только богат различными минералами, но и способен поднять настроение. Об этом РИА Новости рассказала диетолог Яна Гришина.
Эксперт рассказала, что в горьком шоколаде содержится железо, магний, медь, марганец и другие минералы.
"Принципиальное отличие черного состоит в том, что сахара в нем меньше, а антиоксидантов гораздо больше. Большую часть калорий из черного шоколада мы получаем из жиров, а не из углеводов, как из молочного", – подчеркнула Гришина.
Специалист посоветовала включить горький шоколад в свой ежедневный рацион. При этом она предупредила, что в день можно съедать около 20 граммов продукта.
Также не стоит есть горький шоколад на голодный желудок или употреблять его в качестве перекуса.
Ранее диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско рассказала россиянам об идеальном низкокалорийном продукте. Как сообщила Тараско, стручковая фасоль является одним из любимых овощей диетологов. Продукт имеет большое количество полезных свойств.
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