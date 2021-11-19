Диетолог рассказала о пользе горького шоколада

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Горький шоколад не только богат различными минералами, но и способен поднять настроение. Об этом РИА Новости рассказала диетолог Яна Гришина.

Эксперт рассказала, что в горьком шоколаде содержится железо, магний, медь, марганец и другие минералы.

"Принципиальное отличие черного состоит в том, что сахара в нем меньше, а антиоксидантов гораздо больше. Большую часть калорий из черного шоколада мы получаем из жиров, а не из углеводов, как из молочного", – подчеркнула Гришина.

Специалист посоветовала включить горький шоколад в свой ежедневный рацион. При этом она предупредила, что в день можно съедать около 20 граммов продукта.

Также не стоит есть горький шоколад на голодный желудок или употреблять его в качестве перекуса.

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