Диетолог назвала идеальный низкокалорийный продукт

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Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско рассказала россиянам об идеальном низкокалорийном продукте. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщила Тараско, стручковая фасоль является одним из любимых овощей диетологов. Продукт имеет большое количество полезных свойств.
В частности, стручковая фасоль считается низкокалорийной. В ее составе содержится всего 18 килокалорий.
Кроме того, продукт богат витаминами группы B, C и PP, продолжила специалист.
"Стручковую фасоль советуют использовать и в лечебном, детском питании, а особенно она рекомендуется женщинам детородного возраста, потому что содержит большое количество фолиевой кислоты, которая способствует нормальному функционированию репродуктивной системы и играет ключевую роль в развитии плода при беременности", – объяснила Тараско.
По словам диетолога, в стручковой фасоли находится много микроэлементов – калий, железо и медь. Также продукт следует употреблять из-за большого количества клетчатки в составе.
"Стручковая фасоль отлично сочетается с мясными, овощными и углеводными продуктами", – отметила специалист.
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