Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от бутербродов

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Диетолог-кардиолог Асият Хачирова в беседе с Москвой 24 призвала не отказываться от бутербродов, но готовить их по правилам здорового питания.

По словам врача, полноценный прием пищи должен включать в себя все группы питательных веществ – белки, жиры и углеводы, а также нерастворимую клетчатку.

"Основу бутерброда составляет хлеб, который сделан из муки. Мука, в свою очередь, произведена из зерна, то есть хлеб – это зерновой продукт. В нашем рационе крупы и зерновые продукты должны занимать почетное первое место. Связано это с тем, что зерновые – это источник углеводов, то есть самого доступного источника энергии для нашего организма", – отмечает эксперт.

Однако, по данным диетолога-кардиолога, в мировых рекомендациях по питанию указана польза именно цельнозерновых продуктов.





Асият Хачирова диетолог-кардиолог Хлеб из муки высшего сорта (и белый, и черный) не является источником цельного зерна. Рекомендую хлеб с добавлением цельнозерновой муки (обойной или обдирной).

Источник белка – самая сытная составляющая в бутерброде. Диетолог советует использовать отварное мясо, малосольную рыбу, сыр, икру. При этом врач считает, что колбаса в качестве сытной основы – не самый здоровый компонент.

"Колбаса и сосиски относятся к продуктам глубокой переработки. Согласно стандартам здорового питания, такая продукция должна составлять не более 1% от всего вашего рациона. Часто употребляя бутерброды с колбасой, вы дарите себе лишние килограммы и высокий риск метаболических нарушений", – говорит Асият Хачирова.

Источником жиров в бутерброде традиционно считается сливочное масло. В качестве более легкой альтернативы врач советует использовать творожный сыр, кусочки авокадо или пропитать цельнозерновой хлеб оливковым маслом.

"Чтобы бутерброд был как можно более здоровым, добавьте в него овощей. Например, салатные листья, кусочки огурца или помидора, запеченные кабачки, баклажаны или болгарский перец", – рассказывает эксперт.

По мнению диетолога, бутерброд, составленный по такому принципу, насытит, зарядит энергией и при умеренном употреблении никак не скажется на фигуре.

Ранее нутрициолог Мария Розанова предупредила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по степени вреда для здоровья приравняла употребление колбасы и сосисок к алкоголизму и курению. По словам врача, в большинстве видов колбас сало заменяют пальмовым маслом, для большей упругости в фарш добавляют стабилизаторы, а в составе колбасных изделий присутствуют искусственные сахара, глюкоза и декстроза. Перед покупкой таких продуктов следует внимательно читать данные на упаковке, предупредила нутрициолог.

