Шеф-повар поделился самыми оригинальными блюдами из курицы

Мясо птицы остается самым популярным для москвичей – его покупают чаще, чем свинину и говядину. Мы узнали у шеф-повара рецепты оригинальных праздничных блюд из курицы, которыми можно удивить гостей и домочадцев.



Пад-тай с цыпленком

Для приготовления этого экзотического блюда азиатской кухни потребуется рисовая лапша – 400 граммов, куриное бедро (без костей) – 300 граммов, красный лук, нарезанный соломкой, – 80 граммов, 4 куриных яйца, листья шпината – 40 граммов, зеленый лук, нарезанный столбиком, – 20 граммов, ростки сои – 60 граммов, арахис жареный дробленый – 60 граммов, сушеный перец чили – 20 граммов, кинза – 20 граммов, соус пад-тай – 280 граммов, рыбный соус (основа азиатских блюд) – 20 граммов, сахар – 2 грамма, растительное масло – 50 граммов.

В магазине можно купить готовую основу для соуса пад-тай. Если же хочется приготовить его самостоятельно, шеф-повар Александр Рягузов советует взять чайную ложку лемонграсса, столько же лука шалота, растительное масло и чуть меньше половины чайной ложки сливочного. Эти ингредиенты шеф-повар рекомендует обжарить на слабом огне в течение 25 минут.

Затем берется паста нам-прик-пхао (полуфабрикат для многих тайских блюд), паста тамаринд, столовая ложка сладкого чили-соуса, устричный и рыбный соус, а также пол чайной ложки воды и 10 граммов сахара. Эти ингредиенты добавляются к первой заготовке, вся смесь варится еще 20 минут. Потом с помощью блендера все надо довести до однородной консистенции и процедить.





Александр Рягузов шеф-повар Теперь обжарьте на растительном масле куриное бедро до полной готовности. Параллельно отварите лапшу в течение двух минут и обжарьте яйца в стиле скрэмбл (аналог яичницы-болтуньи). Обжарьте нарезанный красный лук в течение 30 секунд. Выключите огонь. Добавьте яйцо, шпинат, зеленый лук и лапшу. Влейте соус пад-тай, рыбный соус и сахар. Включите огонь снова и дождитесь, пока соус загустеет.

Готовое блюдо надо разложить по тарелкам, посыпать ошпаренными ростками сои, арахисом, дробленым перцем чили и кинзой.



Острый цыпленок по-итальянски

Чтобы блюдо получилось как в итальянском ресторане, хозяйке нужно самой замариновать цыпленка и приготовить традиционный острый соус аррабиата.



Шеф-повар рекомендует взять половину куриной тушки, соль, кайенский перец, а также смесь пяти перцев, свежий розмарин, растительное масло и популярную итальянскую приправу гремолата с оливками, которая потребуется для маринада.

"Для приготовления 200 граммов гремолаты возьмите 10 граммов чеснока, 40 граммов красного перца чили, 30 миллилитров растительного масла, оливки без косточек – 115 граммов и 15 граммов цедры лимона", – поясняет Александр Рягузов.

Чеснок и перец чили, зачищенный от семян, надо произвольно нарезать. Затем добавьте растительное масло, оливки без кости и цедру лимона без белой горькой части. Измельчите все погружным блендером до однородного состояния. После этого надо замариновать цыпленка.





Александр Рягузов шеф-повар Куриную тушку разрежьте вдоль на две равные части. Разделите крупные локтевые и коленные суставы, удалите крайнюю фалангу крыла. Розмарин разберите на листья и мелко нарежьте. Куриную тушку натрите розмарином и гремолатой со всех сторон. Маринуйте в вакуумном пакете не менее 12 часов.

На 450 граммов соуса аррабиата эксперт советует взять растительное масло – 10 миллилитров, лук репчатый – 70 граммов, томаты в собственном соку – 465 граммов, 135 миллилитров воды, 5 граммов молотого чеснока, 65 граммов красного перца чили, 25 граммов сахарного песка и 5 граммов соли.

"Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле без изменения цвета. Добавьте вместе с соком консервированные томаты мелкими кубиками. Влейте воду, доведите до кипения и варите на медленном огне до мягкости овощей, после чего заправьте солью, сахаром и молотым чесноком", – рассказывает эксперт.

Перец чили (без семян) эксперт рекомендует нарезать произвольно, соединить с четвертой частью соуса и измельчить погружным блендером до однородной консистенции. Затем добавить смесь в соус, довести до кипения и остудить. Подготовленного цыпленка шеф-повар советует жарить на гриле под прессом с обеих сторон. После этого довести до готовности в духовке с конвекцией (вентилятором) при температуре 185 градусов и выложить его на тарелку. Подавать цыпленка надо с соусником горячей аррабиаты, стручком перца чили и розмарином, который нужно предварительно подсушить и поджечь с помощью горелки.

Куриные крылья в кукурузных палочках

Ингредиенты для блюда: куриные крылья – 300 граммов, соевый соус – 80 граммов, гранулированный чеснок – 3 грамма, зира – 2 грамма, кориандр – 2 грамма, красная паприка – 3 грамма, крахмал – по необходимости, соленые кукурузные палочки – одна пачка.

Ингредиенты для соуса: сливки – 150 миллилитров, плавленый сыр – 50 граммов, чайная ложка коньяка.

Прежде всего надо смешать ингредиенты для маринада и оставить в нем куриные крылья на один час. После смешать ингредиенты для соуса.

"Кукурузные палочки измельчите. Маринованные крылья обваляйте в крахмале, затем опустите в сырный соус и обваляйте в измельченных кукурузных палочках. Опустите их во фритюр, после приготовления снова обваляйте в кукурузных палочках", – объясняет Александр Рягузов.

Оригинальное блюдо готово к употреблению.

Котлеты куриные с соусом из белых грибов

Ингредиенты для фарша: куриное бедро – 800 граммов, куриная грудка – 200 граммов, сливки – 100 миллилитров, масло сливочное – 75 граммов, соль и перец по вкусу.

Ингредиенты для соуса: 33% сливки – 350 миллилитров, свежие шампиньоны – 150 граммов, белые грибы (можно заменить на лисички или вешенки) – 100 граммов.

"Куриное бедро и грудку залейте сливками, уберите в холодильник на три часа. Затем пропустите через мясорубку с крупной решеткой, добавьте соль и перец. Хорошо вымесите", – комментирует Александр Рягузов.

Из фарша формируются котлеты, которые нужно обжарить с обеих сторон. Потом довести до готовности в духовке при температуре 190 градусов около восьми минут. Параллельно следует приготовить соус. По словам эксперта, шампиньоны и белые грибы сперва обжаривают, заливают сливками, выпаривая до нужной консистенции. В конце добавляют соль и перец по вкусу. Готовое блюдо можно декорировать зеленью.

