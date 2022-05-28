Нарколог объяснил, почему опасно совмещать пляжный отдых с алкоголем

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об опасности сочетания пляжного отдыха с алкоголем.

По его словам, в жару происходит так называемая передозировка алкогольными напитками, что может нанести организму двойной вред. В частности, могут возникнуть патологические формы опьянения или острые расстройства сердечно-сосудистой системы, а также острые панкреонекрозы или острые панкреатиты.

"В жару на пляже, в расслабленном состоянии теряется критика к количеству выпитого алкоголя. Разомлел от жары и уже не понимаешь: млеешь ты дальше или от жары, или от алкоголя, или от вида голубого моря", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Врач подчеркнул, что нельзя одновременно накапливать несколько токсических веществ, поскольку от солнечных ванн бывают ожоги кожных покровов, из-за которых выделяются различные токсичные гистаминные вещества, которые меняют психическое состояние.

Брюн уточнил, что жара меняет вегетативную систему организма. Из-за высоких температур начинают срабатывать защитные механизмы, среди которых сильное потоотделение и обезвоживание.

"Мы же всегда говорим: в бане не пейте алкоголь вообще. Жаркая погода меньше, конечно, по температуре, чем в бане, но, тем не менее, в жару, особенно крепкий алкоголь, конечно, наносит организму двойной, тройной вред", – заключил нарколог.

Ранее Брюн предупредил, что купание в жару в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов, это чревато инфарктом и инсультом. Он также отметил, что спазм периферических сосудов на фоне принятия спиртных напитков может произойти даже у совершенно здоровых людей.

