Нарколог объяснил, почему опасно совмещать пляжный отдых с алкоголем

Фото: depositphotos/rudakova
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об опасности сочетания пляжного отдыха с алкоголем.
По его словам, в жару происходит так называемая передозировка алкогольными напитками, что может нанести организму двойной вред. В частности, могут возникнуть патологические формы опьянения или острые расстройства сердечно-сосудистой системы, а также острые панкреонекрозы или острые панкреатиты.
"В жару на пляже, в расслабленном состоянии теряется критика к количеству выпитого алкоголя. Разомлел от жары и уже не понимаешь: млеешь ты дальше или от жары, или от алкоголя, или от вида голубого моря", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Врач подчеркнул, что нельзя одновременно накапливать несколько токсических веществ, поскольку от солнечных ванн бывают ожоги кожных покровов, из-за которых выделяются различные токсичные гистаминные вещества, которые меняют психическое состояние.
Брюн уточнил, что жара меняет вегетативную систему организма. Из-за высоких температур начинают срабатывать защитные механизмы, среди которых сильное потоотделение и обезвоживание.
"Мы же всегда говорим: в бане не пейте алкоголь вообще. Жаркая погода меньше, конечно, по температуре, чем в бане, но, тем не менее, в жару, особенно крепкий алкоголь, конечно, наносит организму двойной, тройной вред", – заключил нарколог.
Ранее Брюн предупредил, что купание в жару в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов, это чревато инфарктом и инсультом. Он также отметил, что спазм периферических сосудов на фоне принятия спиртных напитков может произойти даже у совершенно здоровых людей.
Как правильно выбрать лимонад
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: