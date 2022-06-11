Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самые жаркие дни в столице были в четверг, 9 июня, и в пятницу, 10 июня. До середины следующей недели температура опустится на 2 градуса, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Температуры ночные – 12...15 градусов, днем – 22...25 градусов. В целом на 1–1,5 градуса выше нормы", – уточнил синоптик в беседе с RT.

При этом, по словам Цыганкова, в столичном регионе сохранится повышенное атмосферное давление. Также возможны кратковременные дожди и переменная облачность.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что для предстоящей недели будут характерны короткие и локальные дожди и грозы. Эти явления станут следствием столкновения антициклона над европейской частью России и атлантического циклона с запада.

При этом выходные летняя погода устойчиво сохранит свои позиции. В ночные часы температура не опустится ниже 12–17 градусов, а днем воздух может прогреться до 29 градусов.

