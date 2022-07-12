Вирусолог прокомментировал ситуацию с ростом числа зараженных COVID-19

Число зараженных COVID-19 выросло в Москве. Пока цифры небольшие – около 600 заболевших за сутки, но процент коллективного иммунитета, по официальным данным, снизился.

Инфекционисты спрогнозировали, что в августе РФ может накрыть новая волна. Вирусологи напомнили, что в РФ вакцинировано около 60% людей, многие из них сделали прививку давно, прошел уже срок больше полугода. Не пора ли ревакцинироваться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.