Вирусолог рассказал, чего можно ждать от летней волны COVID-19 в России

В Европе снова набирает обороты коронавирус: во Франции 5 июля за сутки выявили более 206 тысяч случаев заражения, в Италии – 132 тысячи, а в Германии – 130 тысяч. Разбираемся, может ли новая волна ковида перекинуться из Европы на Россию.
Европейская волна
На сегодняшний день в Европе – максимальный прирост заболевших COVID-19 во всем мире, сообщили в Роспотребнадзоре.
Во Франции в последние дни усиливается седьмая эпидемическая волна, заявил глава Минздрава республики Франсуа Брон: 5 июля в стране зарегистрировали свыше 206 тысяч новых случаев заражения COVID-19. На прошлой неделе там ежедневно выявляли в среднем около 120 тысяч заболевших ковидом. Всего с диагнозом COVID-19 в республике насчитывается более 1,6 миллиона человек.
Резкий рост наблюдается также в Италии, сообщил российский посол в стране Сергей Разов. Он отметил, что новым "Омикрон"-штаммом в Италии заразились уже более одного миллиона человек.
Накануне в стране зарегистрировали более 132 тысяч новых случаев заражения COVID-19 при 460 тысячах проведенных тестов (число новых заболевших в стране превысило 100 тысяч впервые с февраля). Разов добавил, что по заверению итальянского правительства ситуация находится под контролем.
Германия же стала третьей европейской страной, преодолевшей отметку в 100 тысяч заболевших за сутки: там зафиксировали около 130 тысяч новых случаев заражения.
На этом фоне заболеваемость ковидом в России за последний месяц остается на стабильном уровне – от 2,5 до 3,7 тысячи новых случаев заражений ежедневно. С 2 июля в России отменили все введенные из-за пандемии ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Более того, 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутных границ, введенные в связи с пандемией COVID-19.
Вместе с тем в России за неделю вдвое выросла доля новых мутаций штамма "Омикрон" в общем количестве выявляемых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Прогноз по России
В России во время очередного подъема заболеваемости коронавирусом будет фиксироваться не больше 10–20 тысяч случаев в сутки. Об этом Москве 24 рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, волну можно ожидать в августе.
Вирусолог отметил, что новая волна на основе варианта штамма "Омикрон" будет менее опасна, чем волны на базе предыдущих штаммов, таких как "Альфа" и "Дельта". "При "Омикроне" летальность упала до 0,3–0,4%. В начале пандемии, когда распространялся уханьский штамм, летальность была 5–6%", – сказал он.
Тем не менее, в мире ежедневно продолжают заражаться коронавирусом около 800 тысяч человек, сказал Альтштейн. В этой связи, несмотря на более легкое течение заболевания при штамме "Омикрон", за последние полгода в мире умерло около 900 тысяч человек. Так что россиянам стоит подготовиться к новом подъему заболеваемости, отметил вирусолог. Тех, у кого подходит срок ревакцинации, он призвал обязательно пройти эту процедуру.