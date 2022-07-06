Вирусолог рассказал, чего можно ждать от летней волны COVID-19 в России

В Европе снова набирает обороты коронавирус: во Франции 5 июля за сутки выявили более 206 тысяч случаев заражения, в Италии – 132 тысячи, а в Германии – 130 тысяч. Разбираемся, может ли новая волна ковида перекинуться из Европы на Россию.



Европейская волна

Фото: AP Photo/Luca Bruno

На сегодняшний день в Европе – максимальный прирост заболевших COVID-19 во всем мире, сообщили в Роспотребнадзоре.





Роспотребнадзор По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Европейский регион – 232 151 389, или 11 637,9 на 100 тысяч. Здесь же зафиксирован наибольший прирост как в абсолютных – 596 457, так и в относительных значениях – 29,9 на 100 тысяч.

Во Франции в последние дни усиливается седьмая эпидемическая волна, заявил глава Минздрава республики Франсуа Брон: 5 июля в стране зарегистрировали свыше 206 тысяч новых случаев заражения COVID-19. На прошлой неделе там ежедневно выявляли в среднем около 120 тысяч заболевших ковидом. Всего с диагнозом COVID-19 в республике насчитывается более 1,6 миллиона человек.

Резкий рост наблюдается также в Италии, сообщил российский посол в стране Сергей Разов. Он отметил, что новым "Омикрон"-штаммом в Италии заразились уже более одного миллиона человек.





Сергей Разов посол России в Италии Рост заболеваемости "Омикроном-5", который гораздо быстрее распространяется, чем другие штаммы, по крайней мере "Дельта". Но, как правило, заболеваемость происходит в более легкой форме.

Накануне в стране зарегистрировали более 132 тысяч новых случаев заражения COVID-19 при 460 тысячах проведенных тестов (число новых заболевших в стране превысило 100 тысяч впервые с февраля). Разов добавил, что по заверению итальянского правительства ситуация находится под контролем.

Германия же стала третьей европейской страной, преодолевшей отметку в 100 тысяч заболевших за сутки: там зафиксировали около 130 тысяч новых случаев заражения.

На этом фоне заболеваемость ковидом в России за последний месяц остается на стабильном уровне – от 2,5 до 3,7 тысячи новых случаев заражений ежедневно. С 2 июля в России отменили все введенные из-за пандемии ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Более того, 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутных границ, введенные в связи с пандемией COVID-19.

Вместе с тем в России за неделю вдвое выросла доля новых мутаций штамма "Омикрон" в общем количестве выявляемых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.



Прогноз по России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России во время очередного подъема заболеваемости коронавирусом будет фиксироваться не больше 10–20 тысяч случаев в сутки. Об этом Москве 24 рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, волну можно ожидать в августе.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Европейская волна доберется до России. Если бы транспортное сообщение между Европой и РФ было на допандемийном уровне, то рост заболеваемости был бы уже в июле. В нынешних условиях ожидается небольшая задержка. В пике в России может фиксироваться до 10–20 тысяч заболевших в сутки, вряд ли больше.

Вирусолог отметил, что новая волна на основе варианта штамма "Омикрон" будет менее опасна, чем волны на базе предыдущих штаммов, таких как "Альфа" и "Дельта". "При "Омикроне" летальность упала до 0,3–0,4%. В начале пандемии, когда распространялся уханьский штамм, летальность была 5–6%", – сказал он.

Тем не менее, в мире ежедневно продолжают заражаться коронавирусом около 800 тысяч человек, сказал Альтштейн. В этой связи, несмотря на более легкое течение заболевания при штамме "Омикрон", за последние полгода в мире умерло около 900 тысяч человек. Так что россиянам стоит подготовиться к новом подъему заболеваемости, отметил вирусолог. Тех, у кого подходит срок ревакцинации, он призвал обязательно пройти эту процедуру.

