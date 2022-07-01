Вирусолог спрогнозировал всплеск заболеваемости мутировавшим COVID-19 к осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается к осени, заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
По его словам, это связано с тем, что SARS-CoV-2 все чаще мутирует, осложняя работу врачей и процесс лечения пациентов.
"Появились новые штаммы, которые с большим мутационными потенциалом – "Стелс-Омикрон" (BA.2), четвертый и пятый варианты. Через два-три месяца вполне может быть подъем заболеваемости", – пояснил Викулов.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.
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