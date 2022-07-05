Доля новых мутаций штамма "Омикрон" за неделю выросла вдвое в РФ

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В России доля новых мутаций штамма "Омикрон" в общем количестве выявляемых случаев коронавирусной инфекции за неделю увеличилась вдвое, говорится на сайте Роспотребнадзора.

"За последние три недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 8,94% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 83,21%, к линиям BA.4/BA.5 – 6,57%, к геноварианту "Дельта" – 1,28%", – говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.

