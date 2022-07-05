В Италии впервые за 5 месяцев выявили более 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

Число суточных случаев заражения коронавирусом в Италии впервые с 8 февраля превысило отметку в 100 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

За последние сутки в стране выявили 132 274 заболевших при 460 тысячах проведенных тестов.

В тот же период от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 94 пациента.

Число заболевших COVID-19 в Италии растет на протяжении последних двух недель. В стране диагностировано более 1 миллиона активных случаев коронавируса, причем порядка 8 тысяч заболевших лечатся в больницах.

В России за последние сутки госпитализировали 1 372 человека с коронавирусной инфекцией. При этом выявлены 2 676 новых случаев инфекции.

