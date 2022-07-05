В Италии впервые за 5 месяцев выявили более 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

21:08
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Число суточных случаев заражения коронавирусом в Италии впервые с 8 февраля превысило отметку в 100 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.
За последние сутки в стране выявили 132 274 заболевших при 460 тысячах проведенных тестов.
В тот же период от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 94 пациента.
Число заболевших COVID-19 в Италии растет на протяжении последних двух недель. В стране диагностировано более 1 миллиона активных случаев коронавируса, причем порядка 8 тысяч заболевших лечатся в больницах.
В России за последние сутки госпитализировали 1 372 человека с коронавирусной инфекцией. При этом выявлены 2 676 новых случаев инфекции.
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