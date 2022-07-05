В России за сутки госпитализировали 1 372 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 372 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 141,5% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлены 2 676 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 339, Санкт-Петербург – 251, Московскую область – 185.

От последствий заболевания скончались 48 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус. После прохождения лечения выздоровели 3 612 человек.

С начала пандемии в России зафиксирован 18 445 301 случай COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 873 576 человек.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что значительный рост заболеваемости "Омикроном" летом маловероятен.

