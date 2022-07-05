Работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки начались в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки начались на пассажирских столичных причалах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, планируется углубить дно трех причалов и очистить 17 до конца навигации. Он отметил, что работы проводят в утренние часы по будням, чтобы сохранить бесперебойное судоходство.

Бирюков пояснил, что чистить Москву-реку необходимо, так как она загрязнена бытовым мусором и металлоломом, которые могут повредить теплоходы.

"Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", – добавил Бирюков.

Заммэра рассказал, что извлеченный из водоема мусор перемещают на берег, а после утилизируют. Грунт со дня же высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.

Ранее Бирюков рассказал, что второй этап благоустройства территории возле станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро начался в Москве. Он напомнил, что ранее уже успели обновить участок улицы Шоссейной между улицами Гурьянова и Кухмистерова, возле станции метро "Печатники" организовали комфортное общественное пространство.

