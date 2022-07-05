Работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки начались в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки начались на пассажирских столичных причалах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, планируется углубить дно трех причалов и очистить 17 до конца навигации. Он отметил, что работы проводят в утренние часы по будням, чтобы сохранить бесперебойное судоходство.
Бирюков пояснил, что чистить Москву-реку необходимо, так как она загрязнена бытовым мусором и металлоломом, которые могут повредить теплоходы.
"Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", – добавил Бирюков.
Заммэра рассказал, что извлеченный из водоема мусор перемещают на берег, а после утилизируют. Грунт со дня же высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
Ранее Бирюков рассказал, что второй этап благоустройства территории возле станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро начался в Москве. Он напомнил, что ранее уже успели обновить участок улицы Шоссейной между улицами Гурьянова и Кухмистерова, возле станции метро "Печатники" организовали комфортное общественное пространство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: