Москвичи через сервис "Активный гражданин" выберут лучший пляж в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи проголосуют за лучший пляж на портале "Активный гражданин". Там можно выбрать один вариант из 11 или предложить свой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, почувствовать себя на курорте горожане могут в парке "Сокольники". Там работает "The Бассейн" и пляж в зоне отдыха "Путяевский пруд № 1". Также там можно найти пляжные качели, столы для пинг-понга, площадку для волейбола и вейк-парк.

Два взрослых и один детский понтонные бассейны расположились в парке "Фили". Вода туда подается из Москвы-реки, очищается и прогревается до 24 градусов. Построить замки из песка получится на песчаном пляже в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Однако купаться там нельзя.

Зонами отдыха без купания также являются ландшафтный парк "Митино", парки "Северное Тушино" и "Покровский берег". Насладиться солнечными ваннами получится на песчаном пляже "Левобережье", в Лианозовском парке, парке "Красная Пресня" и зоне отдыха "Борисовские пруды".

Голосование за лучший пляж станет третьим в серии специального проекта "Лето активного гражданина". В текстах голосований участники могут найти цифры и буквы для промокода, который затем можно использовать для покупки билетов в музеи, а также сувениров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что московские водоемы прогрелись до 24 градусов. Специалист добавил, что спасаться от изнуряющей жары лучше всего вблизи водоемов, в лесу или на дачных участках.

