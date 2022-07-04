Москвичи через сервис "Активный гражданин" выберут лучший пляж в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичи проголосуют за лучший пляж на портале "Активный гражданин". Там можно выбрать один вариант из 11 или предложить свой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Так, почувствовать себя на курорте горожане могут в парке "Сокольники". Там работает "The Бассейн" и пляж в зоне отдыха "Путяевский пруд № 1". Также там можно найти пляжные качели, столы для пинг-понга, площадку для волейбола и вейк-парк.
Два взрослых и один детский понтонные бассейны расположились в парке "Фили". Вода туда подается из Москвы-реки, очищается и прогревается до 24 градусов. Построить замки из песка получится на песчаном пляже в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Однако купаться там нельзя.
Зонами отдыха без купания также являются ландшафтный парк "Митино", парки "Северное Тушино" и "Покровский берег". Насладиться солнечными ваннами получится на песчаном пляже "Левобережье", в Лианозовском парке, парке "Красная Пресня" и зоне отдыха "Борисовские пруды".
Голосование за лучший пляж станет третьим в серии специального проекта "Лето активного гражданина". В текстах голосований участники могут найти цифры и буквы для промокода, который затем можно использовать для покупки билетов в музеи, а также сувениров.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что московские водоемы прогрелись до 24 градусов. Специалист добавил, что спасаться от изнуряющей жары лучше всего вблизи водоемов, в лесу или на дачных участках.
Москвичи заполонили городские пляжи на фоне жары
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