В Москве "Единая Россия" организовала выездную церемонию бракосочетания для участника СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Московское региональное отделение партии "Единая Россия" организовало выездную церемонию бракосочетания для участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

С просьбой о помощи в организации церемонии в отделение обратились представители Центрального клинического госпиталя имени Мандрыка. В учреждении проходил реабилитацию один из военнослужащих.

"Командование Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка министерства обороны Российской Федерации совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Восточного округа Москвы Еленой Хаустовой за несколько дней организовали свадебную церемонию для Антона и Яны", – сообщили в пресс-службе.

Церемонию бракосочетания посетили председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, депутат МГД Елена Кац и заместитель префекта Восточного административного округа Москвы Роман Балдуев.

"От себя хочу пожелать, чтобы наши молодожены прожили долгую и светлую совместную жизнь", – обратилась к молодоженам Хаустова.

Поздравления паре также адресовал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. От него молодоженам вручили свадебный подарок.

Ранее в пресс-службе столичного управления ЗАГС рассказали, что свыше 25% московских пар при выборе даты свадьбы отдают предпочтение осени.

Отмечается, что пары часто совмещают свадьбу с другими праздниками. Выяснилось, что в этом году в выходные, приуроченные ко Дню города, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.

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