С июня 100 пар поженились на Северном речном вокзале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С июня по сентябрь этого года 100 столичных пар провели церемонию бракосочетания в здании Северного речного вокзала, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта . Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Завершился сезон свадеб на Северном речном вокзале, который стал частью проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья". В этом году площадка пользовалась особой популярностью – с июня по сентябрь тут поженились 100 пар, больше всего было в июле – 30 церемоний", – сказал он.

По словам Ликсутова, столичные власти рады, что столько людей выбрали Северный речной вокзал для такого важного и события. Отмечается, что брачные церемонии проходили в здании каждую субботу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 27 000 столичных пар выбрали необычные места для регистрации брака в Москве. Он уточнил, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".