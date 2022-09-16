Более 100 церемоний чествования семейной жизни провели в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/управление записи актов гражданского состояния города Москвы
С начала 2022 года в Москве провели более 100 торжественных церемоний чествования семейной жизни для супружеских пар, проживших в браке юбилейное количество лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС
Отмечается, что в 2019 году было проведено около 400 таких церемоний, причем в 60% случаев торжество было посвящено "золотым" юбилярам – супругам, прожившим в браке 50 лет. Однако в период пандемии коронавируса количество таких церемоний сократилось.
В ЗАГС пояснили, что мероприятия проводятся бесплатно. Супругам лишь необходимо предъявить паспорта и свидетельство о браке.
"Церемония чествования юбиляров состоит из элементов торжественного бракосочетания и напоминает день свадьбы. Супруги могут пригласить на праздник родных и близких", – сказали в управлении.
Также там напомнили, что пары, прожившие в супружестве 50, 55, 60, 65 или 70 лет со дня регистрации брака, имеют право на получение единовременной выплаты.
"Чтобы ее получить, нужно подать заявление в любой центр госуслуг "Мои документы" по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к адресу регистрации в Москве, не ранее чем за месяц до юбилейной даты", – говорится в материале.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 27 000 столичных пар выбрали необычные места для регистрации брака в Москве. Он уточнил, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".
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