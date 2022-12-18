Елку, посвященную памятникам архитектуры, установили на "Новокузнецкой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Замоскворечье, возле станции метро "Новокузнецкая", установили елку, посвященную памятникам архитектуры города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ее украшают изображения памятников, которые в разные годы становились лауреатами конкурса Правительства Москвы "Московская реставрация": музея-усадьбы "Остафьево", "Грота" в усадьбе Кусково, арки главного входа ВДНХ, Северного речного вокзала, Дома Наркомфина, Дома культуры "ГЭС-2" и других", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На елке можно найти QR-коды. Они отправляют пользователей на страницу портала "Узнай Москву", где о столичных достопримечательностях и проведенных на них работах рассказывается подробнее. Елка простоит на Пятницкой улице до 15 января.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщил, что в этом году Москву украсят более тысячи новогодних елей. Их высота составит от 6 до 25 метров. Также в городе установят свыше 4 тысяч декоративных конструкций, в том числе световых.

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