В Роспотребнадзоре рассказали, какую гирлянду выбрать для украшения елки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В Роспотребнадзоре по Московской области рассказали, какую лучше выбрать гирлянду для украшения новогодней елки. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"Для украшения елки в помещении следует выбирать интерьерную гирлянду. В случае если вы хотите украсить дом или дерево на улице, выбирайте уличный вариант, который имеет дополнительную защиту от влаги", – отмечается в материале.

Специалисты рекомендовали также обратить внимание на качество изоляции проводов и посоветовали не брать гирлянду с тонким проводом.

Кроме того, покупателю необходимо убедиться, что все лампочки работают, подчеркнули в ведомстве.

Вопросы по поводу гирлянд можно задать по телефонам 8 (800) 555-49-43 и 8 (498) 684-48-03.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку – дерево необходимо выбрать с ровным толстым стволом, гибкими ветками и пахнущими иголками.

Уточнялось, что оптимальной датой для покупки натуральной елки будут 20-е числа декабря, так как купленное раньше дерево осыплется до конца новогодних праздников.

Кроме того, в Роспотребнадзоре порекомендовали обратить внимание на иголки – если их растереть в ладони, должен появится характерный запах хвои.



Москвичка показала, как украсила елку к Новому году

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