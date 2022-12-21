В Крыму опровергли сообщения о закрытии Крымского моста на новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Крымский мост на новогодние праздники не планируют перекрывать. Об этом заявил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.

Он пояснил, что недоброжелатели сообщали о перекрытии моста с 27 декабря для всех видов транспорта. Лукашенко отметил, что сейчас действительно проводится ремонт левой стороны Крымского моста, однако планов по долгосрочному перекрытию нет. При этом он признал, что возможны краткосрочные перекрытия.

"Все желающие могут планировать поездки в Крым и из Крыма для отдыха беспрепятственно", – приводит слова Лукашенко ТАСС.

Он также поведал об уменьшении очереди из грузовиков на Керченскую переправу со стороны Таманского полуострова, которая началась из-за приостановки паромов из-за непогоды. По его словам, для водителей организовали перевозки к ближайшему супермаркету, им предоставляют горячий чай.

Ранее Владимир Путин заявил, что ремонт по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно. По его словам, работы на автомобильной части завершат к концу марта, а ветку железнодорожной части – к середине лета.



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