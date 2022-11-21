12:26Общество
В Совфеде заявили, что закон о выходном 31 декабря может быть принят в этом году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Закон об объявлении 31 декабря выходным днем на федеральном уровне могут принять уже в этом году, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, месяца должно хватить, чтобы документ был принят Госдумой в трех чтениях, одобрен Совфедом, подписан главой государства и опубликован в итоговом виде.
Башкин пояснил, что если закон будет принят, то новогодние каникулы 2023 года станут длиннее на один день в связи с переносом выходного.
"Будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу", – уточнил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном выходном дне 31 декабря. Документ был внесен в нижнюю палату российского парламента еще в 2020 году, однако был отклонен.
Проект предполагает внесение изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которым 31 декабря войдет в новогодние праздничные дни вместо 8 января.
Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря
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