Активист Иванов призвал сделать Дмитриевскую субботу выходным днем

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Дмитриевскую субботу, день, когда православные отдают дань уважения умершим, необходимо сделать выходным, заявил председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов, передает News.ru.

"В момент проведения страной боевых действий нужно соотносить памятные и поминальные дни, чтобы не объявлять внеочередной рабочий день", – отметил активист в связи с тем, что 2 ноября многие россияне работают и не могут посвятить себя молитве и памяти об умерших близких.

Иванов обратил внимание, что из-за шестого рабочего дня в неделе духовность уступила место экономическим интересам страны. По его мнению, игнорирование культурных традиций нарушает основу единства населения России в трудные времена.

"Дмитриевская суббота – это больше чем просто день памяти. Это момент, когда мы можем задуматься о поддержке друг друга, оказать помощь тем, кто переживает утрату, и переосмыслить наши жизненные приоритеты", – завершил председатель.

Ранее Иванов призвал сделать вход в музеи бесплатным в честь Дня народного единства. Это предложение позволит молодежи узнать о героических страницах России. Кроме того, по мнению общественника, во время праздника не только отдается дань памяти предкам, но и укрепляются духовные узы общества, отметил активист.