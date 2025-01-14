Юрист Георгиева рассказала, когда россиян ждут следующие длинные выходные в 2025 году

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Следующие после новогодних праздников длинные выходные ждут россиян только в мае 2025 года, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в этом году 23 февраля и 8 марта выпадают на выходные, но дополнительных дней отдыха в эти месяцы не предусмотрено.

"Нерабочий праздничный день – 23 февраля – был перенесен на четверг, 8 мая. А 8 марта – на пятницу, 13 июня", – уточнила эксперт.

Следующие продолжительные праздники ожидаются только в мае.



Алла Георгиева юрист Согласно производственному календарю на 2025 год, в котором содержится вся информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, в мае будем отдыхать с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е числа.

В случае если хочется отдохнуть раньше, можно написать заявление об отпуске за свой счет или взять несколько дней оплачиваемого, указала Георгиева.

Ранее россиянам рассказали, что в 2025 году будет только одна шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Затем наступят три дня отдыха. При этом желающим сократить длинную рабочую неделю наиболее выгодно брать отпуск в конце октября.