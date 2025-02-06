Четыре дополнительных нерабочих праздничных дня установлены в Крыму в 2025 году

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Власти Крыма установили четыре дополнительных нерабочих праздничных дня в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Речь идет о праздновании Ораза-байрама 31 марта, Пасхи – 21 апреля, Курбан-байрама – 6 июня и Дня Святой Троицы, который отмечается 9 июня. Соответствующий указ уже опубликован на портале правительства Крыма, подчеркнул глава региона.

Между тем в этом году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, но россияне не будут отдыхать три дня подряд, объясняли эксперты. Праздничный выходной решено перенести не на понедельник, 24 февраля, а на четверг 8 мая.

Поэтому жители страны будут отдыхать в субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля. Зато праздничными днями станут 1, 2, 3 и 4 мая, а также 8, 9, 10 и 11 мая.

