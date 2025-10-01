Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в октябре

Фото: depositphotos/belchonock

Россиянам предстоит шестидневная трудовая неделя в конце октября. Это следует из постановления кабмина РФ.

Длинная рабочая неделя пройдет с 27 октября по 1 ноября. Введение дополнительного трудового дня связано с праздничными днями 2–4 ноября, которые приурочены ко Дню народного единства.

При этом рабочий день в субботу будет сокращенным и продлится на час меньше. Перенос был осуществлен для обеспечения непрерывных выходных.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Он указал, что в последние несколько лет правительство объявляло его нерабочим "в ручном режиме".

Чтобы не нарушать баланс, депутат предложил сделать трудовым днем 8 января и перенести праздничный день на последний в году.