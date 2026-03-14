14 марта, 08:30

Эксперт Котова рекомендовала проверить белок и железо при интенсивном выпадении волос

Весенняя "линька": как справиться с выпадением волос в межсезонье

С приходом весны некоторые могут заметить сильное выпадение волос и расслаивающиеся ногти, сообщили эксперты. В чем причины таких проблем и как с ними справиться, разбиралась Москва 24.

Причины "волосопада"

С началом весны в организме происходит множество изменений, в частности, в межсезонье усиливается выпадение волос. Первая причина этого – перенесенные вирусы, которые ослабляют организм, рассказала Москве 24 врач-трихолог Ольга Кохас

Второе – зима, время "сна": иммунитет ослабевает, а волосы – очень сильный иммунозависимый орган. Недостаток витамина D, солнца тоже сказывается на состоянии. Также на ломкость волос влияет и сухость в помещении, потому что работает отопление.
Ольга Кохас
врач-трихолог

В свою очередь, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова в беседе с Москвой 24 отметила, что весной изменения характеры не только для волос, но и ногтей. И те и другие – это структуры, которые быстро растут и потому подвержены биологическим ритмам: смене дня и ночи, а также сезонов.

При этом дефицитные состояния тоже могут играть роль, поэтому иногда имеет смысл пройти обследование и сдать анализы, добавила эксперт.

Стоит проверить белок, железо, медь, цинк, гормоны щитовидной железы – все это влияет на состояние волос и ногтей. Если дефицитов не обнаружено, а волосы продолжают сильно выпадать, лучше обратиться к трихологу.
Ирина Котова
врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог

Что касается ногтей, то на них негативно влияют еще и холода: перепады температур сказываются на состоянии пластины, которая может начать слоиться, добавила эксперт.

Как восстановиться

Чтобы решить, как остановить выпадение волос, нужно выяснить причины происходящего. Если это обычное сезонное явление и количество выпавших волос несильно превышает привычные объемы, можно использовать аптечные средства, показанием к которым является стимуляция роста, рассказала Ольга Кохас.

Однако категорически нельзя заниматься самолечением, когда есть даже небольшое подозрение, что причина кроется в чем-то другом, добавила она.

Например, если человек из анамнеза знает, что у него проблемы гормонального характера, например, с щитовидной железой, то списывать все на весну не стоит. Нужно задуматься, что в организме может находиться в дефиците или, наоборот, в переизбытке.
Ольга Кохас
врач-трихолог

При этом не стоит забывать, что гормоны сильно влияют на ситуацию: недостаток андрогенов способствует выпадению волос у мужчин, а эстрогенов – у женщин. В таких случаях обязательно нужно обратиться к специалисту.

Также после консультации в качестве косметологических процедур можно прибегнуть к озонотерапии. Она подойдет для профилактики грибковых проблем и воспаления кожи. Еще можно использовать любые средства для стимуляции роста с экстрактами трав, но и здесь важна рекомендация врача, указала Кохас.

Кроме того, иногда специалисты могут назначить дополнительные процедуры, например мезотерапию, добавила Ирина Котова.

Во время нее врач прокалывает кожу головы по проборам короткими иглами (глубиной около 3–4 мм), доставляя питательные вещества в волосяные фолликулы. Процедура помогает доставить витамины прямо к корням, что способно стимулировать рост волос и укрепить их.
Ирина Котова
врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог

В свою очередь, чтобы позаботиться о ногтях, можно делать ванночки с морской солью или провести парафинотерапию. Такие процедуры питают и защищают ногти, помогая им восстановиться после зимнего периода, заключила Котова.

Читайте также


Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

