Эксперт Котова рекомендовала проверить белок и железо при интенсивном выпадении волос

С приходом весны некоторые могут заметить сильное выпадение волос и расслаивающиеся ногти, сообщили эксперты. В чем причины таких проблем и как с ними справиться, разбиралась Москва 24.

Причины "волосопада"

С началом весны в организме происходит множество изменений, в частности, в межсезонье усиливается выпадение волос. Первая причина этого – перенесенные вирусы, которые ослабляют организм, рассказала Москве 24 врач-трихолог Ольга Кохас.





Ольга Кохас врач-трихолог Второе – зима, время "сна": иммунитет ослабевает, а волосы – очень сильный иммунозависимый орган. Недостаток витамина D, солнца тоже сказывается на состоянии. Также на ломкость волос влияет и сухость в помещении, потому что работает отопление.

В свою очередь, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова в беседе с Москвой 24 отметила, что весной изменения характеры не только для волос, но и ногтей. И те и другие – это структуры, которые быстро растут и потому подвержены биологическим ритмам: смене дня и ночи, а также сезонов.

При этом дефицитные состояния тоже могут играть роль, поэтому иногда имеет смысл пройти обследование и сдать анализы, добавила эксперт.





Ирина Котова врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Стоит проверить белок, железо, медь, цинк, гормоны щитовидной железы – все это влияет на состояние волос и ногтей. Если дефицитов не обнаружено, а волосы продолжают сильно выпадать, лучше обратиться к трихологу.

Что касается ногтей, то на них негативно влияют еще и холода: перепады температур сказываются на состоянии пластины, которая может начать слоиться, добавила эксперт.

Как восстановиться

Чтобы решить, как остановить выпадение волос, нужно выяснить причины происходящего. Если это обычное сезонное явление и количество выпавших волос несильно превышает привычные объемы, можно использовать аптечные средства, показанием к которым является стимуляция роста, рассказала Ольга Кохас.

Однако категорически нельзя заниматься самолечением, когда есть даже небольшое подозрение, что причина кроется в чем-то другом, добавила она.





Ольга Кохас врач-трихолог Например, если человек из анамнеза знает, что у него проблемы гормонального характера, например, с щитовидной железой, то списывать все на весну не стоит. Нужно задуматься, что в организме может находиться в дефиците или, наоборот, в переизбытке.

При этом не стоит забывать, что гормоны сильно влияют на ситуацию: недостаток андрогенов способствует выпадению волос у мужчин, а эстрогенов – у женщин. В таких случаях обязательно нужно обратиться к специалисту.

Также после консультации в качестве косметологических процедур можно прибегнуть к озонотерапии. Она подойдет для профилактики грибковых проблем и воспаления кожи. Еще можно использовать любые средства для стимуляции роста с экстрактами трав, но и здесь важна рекомендация врача, указала Кохас.

Кроме того, иногда специалисты могут назначить дополнительные процедуры, например мезотерапию, добавила Ирина Котова.





Ирина Котова врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Во время нее врач прокалывает кожу головы по проборам короткими иглами (глубиной около 3–4 мм), доставляя питательные вещества в волосяные фолликулы. Процедура помогает доставить витамины прямо к корням, что способно стимулировать рост волос и укрепить их.

В свою очередь, чтобы позаботиться о ногтях, можно делать ванночки с морской солью или провести парафинотерапию. Такие процедуры питают и защищают ногти, помогая им восстановиться после зимнего периода, заключила Котова.