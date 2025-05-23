Энтомолог Хряпин: появившиеся в Москве облака тли безопасны для людей

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Тучи мошек, напугавшие многих москвичей, на самом деле просто безобидные самки тли. Об этом Москве 24 рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Ранее москвичи начали жаловаться на большие скопления мошкары в разных районах города. До этого биолог Павел Глазков предупреждал, что во второй половине мая в столичном регионе действительно могут активизироваться мошки, если температура воздуха поднимется выше 15 градусов тепла.

Однако, по мнению Хряпина, облака насекомых – это не мошки, а самки-расселительницы тли.



Роман Хряпин биолог, энтомолог Они сейчас летают и подыскивают растения, на которых смогут обосноваться и начать размножаться. Для людей они совершенно безопасны, поэтому бояться их не стоит – можно просто обходить эти облака стороной.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал, что мух и различных видов бабочек может стать немного меньше в начале лета – это связано с резким похолоданием в апреле.