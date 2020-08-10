Вызов ветеринара на дом в Москве стал вдвое дешевле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Выезд ветеринара на дом в государственных ветеринарных клиниках столицы стал вдвое дешевле. С 10 августа по 30 сентября он стоит 799 рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин напомнил, что в распоряжении столичных специалистов – 11 машин ветеринарной помощи на дому с диагностическим оборудованием. При выезде ветеринары оказывают неотложную помощь животным, делают прививки, проводят лабораторные исследования и другие процедуры. Доступны операции, не требующие сложного спецоборудования и стационарного лечения. При необходимости питомца доставляют в стационар.
Специалисты, выезжающие к владельцам животных, могут проконсультировать по вопросам содержания, кормления и ухода за питомцами. Служба ветеринарной помощи на дому работает круглосуточно, ее телефон +7 (495) 612-04-25.
Остальные услуги, помимо вызова врача, оплачиваются отдельно. Информация о ценах есть сайте комитета ветеринарии Москвы.
Онлайн-сервис "Запись к ветеринару" на mos.ru запустили два года назад. С начала года его услугами воспользовались около 40 тысяч раз. Сервис оказался актуален и для хозяев экзотических животных: у специалистов побывали игуаны, сурикаты, шиншиллы, еноты, морские свинки, южноамериканские грызуны дегу и павлины.
В Роскачестве ранее провели повторную проверку корма для кошек и выяснили, что качество продукции в целом заметно не улучшилось, а среди нарушений появились проблемы с маркировкой и повышенное содержание кальция. Эксперты отметили, что содержание кальция соответствует нормам FEDIAF только у двух из семи товаров, а у остальных зафиксировано превышение этого элемента.
Пестициды и/или антибиотики не обнаружены только в одном из семи исследованных товаров. В остальных кормах эти вещества содержатся в количествах, которые не являются нарушением закона.
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