Как сейчас посетить приют для животных

С 26 мая Сергей Собянин разрешил волонтерам вновь вернуться в приюты для животных. Это событие восприняли с большим энтузиазмом и волонтеры, и их подопечные. Однако просто так попасть на территорию приюта нельзя, особенно новичкам: придется получить соответствующее разрешение и следовать правилам. Рассказываем, как можно прийти в гости к животным приюта, а также как бездомные кошки и собаки пережили разлуку с человеком в период самоизоляции.

Работа в штатном режиме, но без друзей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Человеческие проблемы не оставили в стороне животных. Пандемия коронавируса повлияла и на деятельность приютов – по крайней мере, на самую приятную ее часть. В начале апреля учреждения для бездомных животных, как и многое другое, закрыли для посетителей из-за COVID-19.

Работа внутри приюта "Зоорассвет" продолжалась в штатном режиме. Сотрудники придерживались повышенных мер безопасности – носили маски и перчатки, соблюдали дистанцию – и, насколько это возможно, продолжали уход за животными. Корм поступал вовремя, клетки убирали, ветеринар приходил с осмотром каждое утро. Но животные попали практически в изоляцию от внешнего мира.





пресс-служба приюта "Зоорассвет" Для кошек разницы не было практически никакой. Весь уход за ними заключается в том, чтобы покормить, убрать лотки и помещение. Даже без волонтеров сотрудники приюта всегда при любом посещении играют с питомцами, чешут их и ласкают. У нас в принципе мало волонтеров именно по кошкам. Однако к ним всегда кто-то заходит.

Сложнее пришлось собакам. В принципе более привязанные к человеку, они остались без прогулок за пределами приюта. Волонтеров, на которых лежит эта обязанность, не пускали. Да и лесопарк, куда отправлялись с хвостатыми собачники, тоже закрыли.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"С одной стороны, это даже плюс. У нас около 400 собак, и в самые хорошие дни с волонтерами на прогулку выходило максимум сто из них. Во время самоизоляции мы выгуливали их в межвальерном пространстве. Места мало, зато по очереди гуляли все", – отметили работники приюта в беседе с Москвой 24.

С другой стороны, работа по обучению и социализации животных практически остановилась. "Мы не просто гуляем с собаками. Мы приучаем их к ошейнику, к поводку, чтобы семье было проще с новым питомцем", – рассказала волонтер Елена. Для этого в приюте находится только один постоянный сотрудник, тогда как в обычное время над социализацией животных трудились десятки волонтеров.





Елена волонтер Есть и другая проблема. Сейчас у животных гиподинамия из-за долгого нахождения в маленьком пространстве. После большого перерыва на улице с ними сложно.

И самое главное – привязанность. Волонтеры, которые работают с конкретными собаками, видятся с животными регулярно. Поэтому ко всем остальным проблемам изоляции добавилась еще и тоска.



При этом основная задача приюта – пристройство животных в семьи – выполнялась и во время действия карантинных мер. Договор подписывался потенциальными хозяевами у ворот учреждения. Там же передавались и сами животные. Правда, выдавали только своим, тем, кого ранее собеседовали, кто был знаком с животными, кого волонтеры и работники уже знали. За время ограниченной работы приюта "Зоорассвет" домой отправилось порядка 20 кошек и собак.

"Тяжело переносить разлуку"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 26 мая правительство Москвы разрешило волонтерам вернуться в приюты. Пока, правда, в особом порядке. Волонтеры ждали этого события с нетерпением. Однако даже на самоизоляции они не оставляли своих питомцев совсем без внимания. Алла, которая является волонтером в этом приюте более трех лет, за прошедшие пару месяцев несколько раз привозила лекарства, игрушки и всякие вкусности животным.





Алла волонтер Я гуляю здесь более чем с 10 собаками, которые меня знают. Во время карантина они мне уже снились. Разлуку было очень тяжело переносить.

Сейчас к животным допускают только постоянных волонтеров, которые имеют возможность регулярно посещать своих подопечных.

"До пандемии в приюте было 80 постоянных волонтеров. К 26-му числу они сами между собой в общем чате обсудили, кто не уехал, кто не работает, у кого есть возможность приходить часто. Без ссор волонтеры сами составили список из 40, кто будет приходить в приют во время режима самоизоляции", – рассказали в пресс-службе. При этом максимальное количество посетителей в день не должно превышать 15 человек.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

И уже в первые сутки приют наводнили волонтеры. На третий день работы количество посетителей приюта было максимально допустимым. "Мы очень скучали. А собаки – вы бы видели эту щенячью радость, когда мы забирали их гулять впервые после перерыва", – рассказала Елена. На данный момент у нее шефство над тремя собаками приюта.





Елена волонтер И все же мы были спокойны за наших животных. В этом приюте мы точно знали, что все будут накормлены, напоены, поглажены. Единственная проблема – это, конечно, прогулки. Некоторые как будто в первый раз идут на поводке.

Другие собаки после долгого перерыва боятся выйти за пределы приюта вообще. Они рады травке, солнцу и волонтерам, но за забор идут, поджав уши и хвосты. Впереди – вновь недели работы, чтобы вернуться как минимум на прежний уровень не только на выгуле, но и в общении с человеком.

Как попасть в приют

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хотя приюты и открыли, сейчас попасть туда новичкам, увы, не получится. На территорию учреждений допускаются только постоянные волонтеры, но и те по особым правилам.

В первую очередь необходимо получить ID волонтера на сайте "Добро.ру". Только с кодом получится записаться на посещение уже в самом приюте. Списки подаются заранее, с учетом ажиотажа из-за долгой разлуки сообщить о визите придется за несколько дней.

Не забудьте про пропуск на передвижение по городу: он необходим для любых поездок на транспорте. В этом случае подойдет пропуск "для иных целей".



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уже внутри приюта для всех волонтеров будут действовать специальные правила поведения, регламентированные правительством Москвы:

при посещении приюта волонтер должен быть полностью здоров и не иметь никаких контактов с людьми из группы риска заражения вирусными заболеваниями, в том числе и COVID-19;

с собой нужно иметь маску, перчатки и сменную одежду и обувь – для переодевания приют отведет специальное помещение;

во время нахождения на территории приюта необходимо соблюдать социальную дистанцию со всеми сотрудниками и другими волонтерами;

во время работы с животными следует регулярно проводить дезинфекцию рук;

передавать все необходимые данные о животных сотрудникам приюта нужно дистанционно.