Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

3 июня, 17:43

Главная / Истории /

Как сейчас посетить приют для животных

"Собаки уже снились": волонтеры рассказали о посещении приюта для животных после перерыва
общество животные

С 26 мая Сергей Собянин разрешил волонтерам вновь вернуться в приюты для животных. Это событие восприняли с большим энтузиазмом и волонтеры, и их подопечные. Однако просто так попасть на территорию приюта нельзя, особенно новичкам: придется получить соответствующее разрешение и следовать правилам. Рассказываем, как можно прийти в гости к животным приюта, а также как бездомные кошки и собаки пережили разлуку с человеком в период самоизоляции.

Работа в штатном режиме, но без друзей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Человеческие проблемы не оставили в стороне животных. Пандемия коронавируса повлияла и на деятельность приютов – по крайней мере, на самую приятную ее часть. В начале апреля учреждения для бездомных животных, как и многое другое, закрыли для посетителей из-за COVID-19.

Работа внутри приюта "Зоорассвет" продолжалась в штатном режиме. Сотрудники придерживались повышенных мер безопасности – носили маски и перчатки, соблюдали дистанцию – и, насколько это возможно, продолжали уход за животными. Корм поступал вовремя, клетки убирали, ветеринар приходил с осмотром каждое утро. Но животные попали практически в изоляцию от внешнего мира.

Для кошек разницы не было практически никакой. Весь уход за ними заключается в том, чтобы покормить, убрать лотки и помещение. Даже без волонтеров сотрудники приюта всегда при любом посещении играют с питомцами, чешут их и ласкают. У нас в принципе мало волонтеров именно по кошкам. Однако к ним всегда кто-то заходит.
пресс-служба приюта "Зоорассвет"

Сложнее пришлось собакам. В принципе более привязанные к человеку, они остались без прогулок за пределами приюта. Волонтеров, на которых лежит эта обязанность, не пускали. Да и лесопарк, куда отправлялись с хвостатыми собачники, тоже закрыли.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"С одной стороны, это даже плюс. У нас около 400 собак, и в самые хорошие дни с волонтерами на прогулку выходило максимум сто из них. Во время самоизоляции мы выгуливали их в межвальерном пространстве. Места мало, зато по очереди гуляли все", – отметили работники приюта в беседе с Москвой 24.

С другой стороны, работа по обучению и социализации животных практически остановилась. "Мы не просто гуляем с собаками. Мы приучаем их к ошейнику, к поводку, чтобы семье было проще с новым питомцем", – рассказала волонтер Елена. Для этого в приюте находится только один постоянный сотрудник, тогда как в обычное время над социализацией животных трудились десятки волонтеров.

Есть и другая проблема. Сейчас у животных гиподинамия из-за долгого нахождения в маленьком пространстве. После большого перерыва на улице с ними сложно.
Елена
волонтер

И самое главное – привязанность. Волонтеры, которые работают с конкретными собаками, видятся с животными регулярно. Поэтому ко всем остальным проблемам изоляции добавилась еще и тоска.

При этом основная задача приюта – пристройство животных в семьи – выполнялась и во время действия карантинных мер. Договор подписывался потенциальными хозяевами у ворот учреждения. Там же передавались и сами животные. Правда, выдавали только своим, тем, кого ранее собеседовали, кто был знаком с животными, кого волонтеры и работники уже знали. За время ограниченной работы приюта "Зоорассвет" домой отправилось порядка 20 кошек и собак.

"Тяжело переносить разлуку"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 26 мая правительство Москвы разрешило волонтерам вернуться в приюты. Пока, правда, в особом порядке. Волонтеры ждали этого события с нетерпением. Однако даже на самоизоляции они не оставляли своих питомцев совсем без внимания. Алла, которая является волонтером в этом приюте более трех лет, за прошедшие пару месяцев несколько раз привозила лекарства, игрушки и всякие вкусности животным.

Я гуляю здесь более чем с 10 собаками, которые меня знают. Во время карантина они мне уже снились. Разлуку было очень тяжело переносить.
Алла
волонтер

Сейчас к животным допускают только постоянных волонтеров, которые имеют возможность регулярно посещать своих подопечных.

"До пандемии в приюте было 80 постоянных волонтеров. К 26-му числу они сами между собой в общем чате обсудили, кто не уехал, кто не работает, у кого есть возможность приходить часто. Без ссор волонтеры сами составили список из 40, кто будет приходить в приют во время режима самоизоляции", – рассказали в пресс-службе. При этом максимальное количество посетителей в день не должно превышать 15 человек.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

И уже в первые сутки приют наводнили волонтеры. На третий день работы количество посетителей приюта было максимально допустимым. "Мы очень скучали. А собаки – вы бы видели эту щенячью радость, когда мы забирали их гулять впервые после перерыва", – рассказала Елена. На данный момент у нее шефство над тремя собаками приюта.

И все же мы были спокойны за наших животных. В этом приюте мы точно знали, что все будут накормлены, напоены, поглажены. Единственная проблема – это, конечно, прогулки. Некоторые как будто в первый раз идут на поводке.
Елена
волонтер

Другие собаки после долгого перерыва боятся выйти за пределы приюта вообще. Они рады травке, солнцу и волонтерам, но за забор идут, поджав уши и хвосты. Впереди – вновь недели работы, чтобы вернуться как минимум на прежний уровень не только на выгуле, но и в общении с человеком.

Как попасть в приют

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хотя приюты и открыли, сейчас попасть туда новичкам, увы, не получится. На территорию учреждений допускаются только постоянные волонтеры, но и те по особым правилам.

В первую очередь необходимо получить ID волонтера на сайте "Добро.ру". Только с кодом получится записаться на посещение уже в самом приюте. Списки подаются заранее, с учетом ажиотажа из-за долгой разлуки сообщить о визите придется за несколько дней.

Не забудьте про пропуск на передвижение по городу: он необходим для любых поездок на транспорте. В этом случае подойдет пропуск "для иных целей".

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уже внутри приюта для всех волонтеров будут действовать специальные правила поведения, регламентированные правительством Москвы:

  • при посещении приюта волонтер должен быть полностью здоров и не иметь никаких контактов с людьми из группы риска заражения вирусными заболеваниями, в том числе и COVID-19;
  • с собой нужно иметь маску, перчатки и сменную одежду и обувь – для переодевания приют отведет специальное помещение;
  • во время нахождения на территории приюта необходимо соблюдать социальную дистанцию со всеми сотрудниками и другими волонтерами;
  • во время работы с животными следует регулярно проводить дезинфекцию рук;
  • передавать все необходимые данные о животных сотрудникам приюта нужно дистанционно.

Как чувствует себя французский кот, у которого диагностировали коронавирус

Читайте также

Павелко Анастасия

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать