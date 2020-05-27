Эксперты оценили ситуацию с заразившейся коронавирусом кошкой в Москве

Житель столицы обратился к специалистам, чтобы протестировать свою кошку на коронавирус. Результат исследования оказался положительным, и животное поместили на карантин по месту проживания хозяина. Разбираемся, почему зараженные COVID-19 полосатые не представляют опасности для человека, а также стоит ли в период пандемии обзаводиться новыми питомцами.



В изоляции все равны

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, что 18 мая хозяин пятилетней кошки обратился в подведомственное учреждение, чтобы проверить питомца на коронавирус. Животное предварительно прошло осмотр ветеринаром одной из столичных клиник. После этого у полосатой взяли мазки со слизистой гортани и из носовой полости для проведения теста.





Николай Власов заместитель руководителя Россельхознадзора В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина.

В Россельхознадзоре отметили, что коронавирус не передается от домашних питомцев к человеку. Кроме того, Власов подчеркнул, что сегодня нет полноценных научных данных, может ли вирус сохраняться в популяции кошачьих или же эти животные являются для него эпидемиологическим тупиком.

"Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие", – заключил он.

Ранее эпидемиологи и математики из Японии рассказали, что в популяции кошек вряд ли могут возникать масштабные вспышки коронавируса. Такие выводы были сделаны на основе анализа распространения COVID-19 среди питомцев в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали болезнь.

Согласно расчетам, десять больных кошек в среднем могут заразить примерно 11 здоровых сородичей, в то время как один больной житель Уханя передавал инфекцию порядка 2,4 человека. Если сравнивать цифры, то можно сделать вывод, что эпидемия среди полосатых будет распространяться крайне медленно. Кроме того, специалисты еще ни разу не фиксировали, что эти животные могут передавать коронавирус человеку.



Без паники

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус не передается человеку от животных, в том числе и от кошек, однако обратное инфицирование возможно. Проще говоря, домашним питомцам, которые не контактируют со своими сородичами, болезнь может передаться только от заразившихся хозяев.





из комментария Роспотребнадзора Всего за весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек. Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано.

По словам заслуженного ветеринарного врача РФ, президента ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергея Середы, наличие вируса в организме кошки не говорит о том, что она является его переносчиком. Поэтому рассуждать о какой-либо опасности для человека не приходится.

"На сегодняшний день нет никаких научно обоснованных данных, подтверждающих то, что передача человеку существует, это не установлено. Ни одна научная публикация не подтверждает это", – пояснил он в беседе с Москвой 24.



Роспотребнадзор сообщил, что человек не может заразиться коронавирусом от кошки

В свою очередь, вирусолог, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко согласился с позицией Середы.





Александр Бутенко вирусолог Предпринимать такие меры, допустим, чтобы прекращать контакты с домашними животными, не стоит. Нет сейчас никаких тревожных данных, поэтому это как гадание на кофейной гуще. Это создает панику у людей, не стоит нагнетать обстановку.

Аналогичное мнение высказала и вирусолог, доктор биологических наук Надежда Юминова. По словам эксперта, бояться того, что человек может заразиться коронавирусной инфекцией от кошки, не нужно.

"Этот вопрос многих волнует. У вируса есть такое свойство – видовая специфичность. То есть инфекция не сразу передалась нам от летучей мыши, нужно было несколько пассажей сделать, чтобы она с мутациями перешла на человека... Требуются множественные мутации через кошку, чтобы именно кошачий коронавирус мог поражать человека", – объяснила собеседница Москвы 24.

Вместе с тем специалист рекомендовала все же повременить с покупкой домашнего питомца. Она призвала: "Давайте дождемся благополучной эпидемиологической ситуации и тогда будем приобретать меньших друзей".

Вирусолог объяснила это тем, что для покупки животного нужно совершить ряд действий: куда-то за ним съездить, затем отвезти питомца в ветклинику и сделать требующиеся прививки. Все это порождает необходимость контактировать с другими людьми, риски заразиться коронавирусом от которых, в отличие от кошек, вполне реальные.





Соболева Илона