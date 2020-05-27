Человек не может заразиться COVID-19 от кошки, но может заразить ее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коронавирусная инфекция не может передаваться человеку от животных, однако обратная передача вируса возможна, сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных зафиксировала семь положительных случаев выявления COVID-19 у кошек. При этом ни одного случая заражения человека от домашних животных не зарегистрировано.

Отмечается, что питомцы, которые живут в квартирах и не контактируют с другими животными, могут заразиться только от инфицированных хозяев.

"Если в семье есть заболевший, то уход за домашними питомцами рекомендуют поручить другим членам семьи", – говорится в сообщении.

Накануне Всемирная организация по охране здоровья животных объявила о помещении на самоизоляцию пятилетней кошки из России. Анализы показали у питомца наличие возбудителя коронавируса COVID-19. Животное поместили на карантин по месту проживания хозяина.

Руководитель Россельхознадзора Николай Власов заявил, что заболевшая кошка не представляет опасности. Он отметил, что распространение коронавируса происходит за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.

Власов также добавил, что два научно-исследовательских центра ведомства разработали методики и тест-системы для выявления COVID-19 у домашних животных.

В Нидерландах до этого был зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку. Инцидент произошел на звероведческой ферме.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого призвал отказаться от домашних животных. Парламентарий отметил, что людям надо ориентироваться на будущее. По его мнению, заводить домашних животных нельзя.