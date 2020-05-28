Как будут работать непродовольственные магазины, ярмарки и велопрокат с 1 июня

С 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений, введенных в столице в связи с пандемией коронавируса. С 25 мая в городе уже заработали центры МФЦ и каршеринг, а с 26 мая волонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных.

На этот раз Сергей Собянин сообщил о возможности прогулок в особом режиме, а также об открытии непродовольственных магазинов, ярмарок и даже велопроката для всех желающих. Рассказываем, как изменится столица с 1 июня и как можно будет пользоваться новыми послаблениями ограничений жителям города.

Магазины и услуги

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В рамках второго этапа послабления ограничений в столице заработают непродовольственные магазины розничной торговли. С 1 июня в Москве откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9 149 предприятий бытового обслуживания.

Напомним: до 1 июня в Москве для посетителей были открыты только продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, оптики, магазины, где продаются зоотовары и медицинское оборудование.

"С 1 июня откроются автосалоны, магазины одежды, обуви, мебели, бытовой техники и прочие. При этом там придется соблюдать те же меры безопасности, что действуют в продуктовых и аптеках сегодня", – сообщил Москве 24 руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Таким образом, во время нахождения в магазине наличие маски и перчаток будет обязательным для всех – как для посетителей, так и для продавцов. В помещениях владельцам торговых точек придется нанести линии разметки для социальной дистанции, обеспечить усиленную дезинфекцию, а также установить режим допуска, чтобы избежать скопления людей.

При этом, как сообщил Немерюк, никаких рекомендаций по количеству работающих консультантов, что важно для крупных торговых точек, нет.



Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Также с 1 июня разрешается возобновить работу мультисервисам, приемным пунктам химчисток, прачечным, мастерским по ремонту обуви и одежды и другим точкам по оказанию бытовых услуг, где не предусматривается длительный контакт между работниками и клиентами.

Именно поэтому предприятиям общественного питания, салонам красоты, косметическим, массажным и СПА-салонам, соляриям, баням и саунам пока придется подождать. Но, возможно, недолго.





Алексей Немерюк руководитель столичного департамента торговли и услуг Будем опять же наблюдать за динамикой, и будет очень хорошо, если все те правила, которые установлены, будут выполняться, мы не получим роста выявления заболевших. Ну, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг.

Не забываем и про пропуска. Если магазин находится в шаговой доступности от дома, то оформление документа не требуется. Однако, если необходимо использование общественного или личного транспорта для того, чтобы добраться до места, пропуск оформить придется. "Те, кто находится на самоизоляции, не работает и не получает рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов", – сообщил глава департамента.

Велопрокат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пункты велопроката в столице были доступны еще в апреле. Однако пользоваться услугами могли не все. Пока граждане находились на самоизоляции, взять велосипед могли волонтеры и курьеры, при этом услуга была для них бесплатной.

Но уже с 1 июня велопрокат заработает в полную силу. Взять железного коня смогут все без исключения жители Москвы. Однако необходимо будет помнить о нескольких простых, но неукоснительных правилах.

Режим самоизоляции из-за коронавируса продлен в столице до 14 июня. Вместе с ним до указанной даты будет работать и пропускной режим. А значит, без необходимого документа передвигаться по городу, в том числе и на велосипеде, будет нельзя.

Еще одно условие использования велобайков – соблюдать все меры безопасности в связи с коронавирусом:

обрабатывать руль, тормозные ручки, седло и блок управления на руле до и после поездки антисептическими средствами;

обязательно использовать перчатки во время езды;

мыть руки до и после езды на велосипеде (или использовать антисептические средства);

соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра с окружающими.

Второй этап

Такие уже привычные, но достаточно строгие меры помогут сдержать распространение коронавируса даже в условиях послабления карантинных мер.

В целом второй этап послабления ограничений в связи с коронавирусом включает в себя восемь пунктов.

Помимо открытия точек велопроката, бытовых сервисов и магазинов непродовольственной торговли, с 5 июня заработают 83 городские ярмарки выходного дня.

В начале лета в свои офисы смогут вернуться сотрудники архитектурных и проектных бюро. А несколько городских и федеральных стационаров, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, начнут работать в прежнем режиме. Речь идет более чем о пяти тысячах коек.

Хорошие новости ждут и мир большого спорта. С 1 июня открываются стадионы и другие спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Правда, тоже в ограниченном режиме. Гостей и зрителей на площадки пока пускать не будут.