Пережить пандемию. Как Россия выходит из ограничений по COVID-19

Россия, как и некоторые иные страны, начала постепенно ослаблять ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Первый этап смягчения достаточно строгих мер уже стартовал в Москве, Подмосковье и ряде других регионов. Рассказываем, что уже сделано, а также разбираемся, какой путь еще предстоит пройти для выхода из коронавирусного режима.
Начало положено
В некоторых российских регионах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 начали постепенно ослаблять ограничения. Так, в Приморском крае разрешили работу салонов красоты, парикмахерских, ремонтных мастерских, ателье и химчисток.
В Хакасии стали принимать покупателей непродовольственные магазины, а также снят запрет на занятия физкультурой и спортом на улице при соблюдении ряда условий. На Сахалине и Курилах с 26 мая открываются первые рестораны, кафе и столовые. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к смягчению ограничительных мер готовы приступить более 20 российских регионов.
Например, в Подмосковье с 23 мая прекратила действовать система электронных пропусков. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что такая мера все еще сохраняется в Москве, поскольку в столице другая плотность населения. При этом в Московской области до сих пор не отменен режим всеобщей самоизоляции. Он продлится вплоть до конца мая. На следующем этапе послаблений в регионе планируется открытие ресторанов, кафе, парикмахерских и химчисток.
В столице первый этап снятия ограничений стартовал 25 мая. В его рамках частично открылись центры госуслуг "Мои документы". По предварительной записи в них горожане могут получить более 100 услуг, которые невозможно предоставить без личного присутствия. Вместе с тем все еще обязательно соблюдение социальной дистанции, масочного и перчаточного режима.
Возобновил работу и московский каршеринг, но арендовать авто разрешено на срок не менее пяти дней. С 12 мая в столице вернулись к функционированию промышленные предприятия и строительные компании. Как заявляют столичные власти, на следующем этапе снятия ограничений нужно открывать магазины непродовольственной торговли и разрешать работу сферы бытовых услуг.
Кроме того, с 1 июня в России планируют постепенно снимать ограничения для внутреннего туризма. В частности, с начала лета возобновят работу санатории с медицинской лицензией. А на следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке вероятно открытие российских курортов в полном объеме. Также в июне могут начать восстанавливать авиаперевозки внутри страны.
Однако зарубежные путешествия россиянам пока рано планировать. Предпосылок для открытия выездного туризма еще нет, заявил Чернышенко.
Другие страны также начали постепенно снимать ограничения. Например, с 25 мая в испанских городах Мадриде и Барселоне разрешили посещать парки, а отели снова могут принимать посетителей. Террасы кафе, баров и ресторанов теперь открыты, но вход в помещение до сих пор остается под запретом. Общественные пляжи открывают для купания и отдыха жителей. При этом их посещение жестко ограничено мерами санитарной безопасности.
Большинство ограничений уже сняли в Чехии. Чешские кафе, трактиры и бары открыли свои двери с учетом, что столики должны располагаться на дистанции. В зоопарках открылись внутренние вольеры с соблюдением тех же правил социальной дистанции. Также заработали гостиницы, но для постояльцев временно не будет шведского стола – вся еда доставляется в номер.
Не стоит спешить?
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что при снятии ограничений в стране нужно руководствоваться эпидемиологической обстановкой в каждом конкретном регионе.
"Для такой территориально огромной страны, как Россия, где в регионах совершенно разные условия отдаленности, плотности населения и медицинского обслуживания, подходы должны быть индивидуальные. В таких труднодоступных областях, где малочисленное население и фактов заражения немного, например на Чукотке или в Алтае, можно быстрее ограничения снимать", – отметил эксперт.
Бутенко добавил, что в Москве, по официальным данным, порядка 12% горожан уже имеют иммунитет к коронавирусу. Если с каждым днем эти показатели будут только возрастать, то постепенно пандемия сойдет на нет, считает вирусолог.
С тем, что ограничения можно постепенно снимать, согласна и профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова. Однако, по ее словам, это следует делать очень аккуратно и не спешить с выводами.
"Европа нас опережает по заболеванию на месяц-полтора, и мы видим, что у них открываются торговые центры, промышленность, но это не вызывает роста заболевания. Поэтому аккуратно, с оглядкой на них можно постепенно снимать ограничения и у нас", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
Юминова добавила, что при снятии ограничений необходимо жестко контролировать ситуацию с заболеваемостью, поскольку в некоторых странах, где были "замечательные эпидемиологические показатели", снова отмечался рост.