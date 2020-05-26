Пережить пандемию. Как Россия выходит из ограничений по COVID-19

Россия, как и некоторые иные страны, начала постепенно ослаблять ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Первый этап смягчения достаточно строгих мер уже стартовал в Москве, Подмосковье и ряде других регионов. Рассказываем, что уже сделано, а также разбираемся, какой путь еще предстоит пройти для выхода из коронавирусного режима.



Начало положено

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

В некоторых российских регионах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 начали постепенно ослаблять ограничения. Так, в Приморском крае разрешили работу салонов красоты, парикмахерских, ремонтных мастерских, ателье и химчисток.

В Хакасии стали принимать покупателей непродовольственные магазины, а также снят запрет на занятия физкультурой и спортом на улице при соблюдении ряда условий. На Сахалине и Курилах с 26 мая открываются первые рестораны, кафе и столовые. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к смягчению ограничительных мер готовы приступить более 20 российских регионов.





Владимир Путин заявил , что в стране ситуация с распространением COVID-19 в целом стабилизировалась. По словам президента, прирост заражения коронавирусной инфекцией в стране снизился до 3,5%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также подтвердила, что ситуация с коронавирусом в России уже преодолела пик и вышла на плато.

Например, в Подмосковье с 23 мая прекратила действовать система электронных пропусков. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что такая мера все еще сохраняется в Москве, поскольку в столице другая плотность населения. При этом в Московской области до сих пор не отменен режим всеобщей самоизоляции. Он продлится вплоть до конца мая. На следующем этапе послаблений в регионе планируется открытие ресторанов, кафе, парикмахерских и химчисток.

В столице первый этап снятия ограничений стартовал 25 мая. В его рамках частично открылись центры госуслуг "Мои документы". По предварительной записи в них горожане могут получить более 100 услуг, которые невозможно предоставить без личного присутствия. Вместе с тем все еще обязательно соблюдение социальной дистанции, масочного и перчаточного режима.

Возобновил работу и московский каршеринг, но арендовать авто разрешено на срок не менее пяти дней. С 12 мая в столице вернулись к функционированию промышленные предприятия и строительные компании. Как заявляют столичные власти, на следующем этапе снятия ограничений нужно открывать магазины непродовольственной торговли и разрешать работу сферы бытовых услуг.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, с 1 июня в России планируют постепенно снимать ограничения для внутреннего туризма. В частности, с начала лета возобновят работу санатории с медицинской лицензией. А на следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке вероятно открытие российских курортов в полном объеме. Также в июне могут начать восстанавливать авиаперевозки внутри страны.

Однако зарубежные путешествия россиянам пока рано планировать. Предпосылок для открытия выездного туризма еще нет, заявил Чернышенко.





Дмитрий Чернышенко вице-премьер РФ По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%.

Другие страны также начали постепенно снимать ограничения. Например, с 25 мая в испанских городах Мадриде и Барселоне разрешили посещать парки, а отели снова могут принимать посетителей. Террасы кафе, баров и ресторанов теперь открыты, но вход в помещение до сих пор остается под запретом. Общественные пляжи открывают для купания и отдыха жителей. При этом их посещение жестко ограничено мерами санитарной безопасности.

Большинство ограничений уже сняли в Чехии. Чешские кафе, трактиры и бары открыли свои двери с учетом, что столики должны располагаться на дистанции. В зоопарках открылись внутренние вольеры с соблюдением тех же правил социальной дистанции. Также заработали гостиницы, но для постояльцев временно не будет шведского стола – вся еда доставляется в номер.



Не стоит спешить?

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что при снятии ограничений в стране нужно руководствоваться эпидемиологической обстановкой в каждом конкретном регионе.

"Для такой территориально огромной страны, как Россия, где в регионах совершенно разные условия отдаленности, плотности населения и медицинского обслуживания, подходы должны быть индивидуальные. В таких труднодоступных областях, где малочисленное население и фактов заражения немного, например на Чукотке или в Алтае, можно быстрее ограничения снимать", – отметил эксперт.





Александр Бутенко завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ По аналогии с предыдущими коронавирусными инфекциями эта пандемия, скорее всего, закончится сама по себе за счет приобретения массовой иммунной прослойки у населения. Мы видим, что в странах Западной Европы и США снижается количество регистрируемых случаев. Это очень хороший признак.

Бутенко добавил, что в Москве, по официальным данным, порядка 12% горожан уже имеют иммунитет к коронавирусу. Если с каждым днем эти показатели будут только возрастать, то постепенно пандемия сойдет на нет, считает вирусолог.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С тем, что ограничения можно постепенно снимать, согласна и профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова. Однако, по ее словам, это следует делать очень аккуратно и не спешить с выводами.

"Европа нас опережает по заболеванию на месяц-полтора, и мы видим, что у них открываются торговые центры, промышленность, но это не вызывает роста заболевания. Поэтому аккуратно, с оглядкой на них можно постепенно снимать ограничения и у нас", – подчеркнула собеседница Москвы 24.





Надежда Юминова профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Необходимо внимательно следить за всем, правильно реагировать. А люди должны понимать, что вся жизнь у нас впереди. Если мы ее сумеем сохранить, то и солнце будет, и море будет, и шашлыки, но надо разумно к этому относиться и не спешить.

Юминова добавила, что при снятии ограничений необходимо жестко контролировать ситуацию с заболеваемостью, поскольку в некоторых странах, где были "замечательные эпидемиологические показатели", снова отмечался рост.