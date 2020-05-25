В Испании началось постепенное ослабление режима самоизоляции

16:55
Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
В Испании началась новая стадия смягчения ограничительных мер, сообщает РИА Новости.
Испанское правительство разработало план по постепенному выходу из режима самоизоляции. В него входят четыре фазы ослабления ограничений (от нулевой до третьей). Снятие режима самоизоляции в каждом регионе происходит в зависимости от конкретной эпидемиологической обстановки.
С 25 мая Мадрид и Барселона перешли на первую фазу ослабления ограничений. Так, в столице Испании еще неделю назад открыли церкви, музеи и библиотеки. С 25 мая жителям указанных городов разрешили посещать парки. Террасы кафе, баров и ресторанов также теперь открыты, однако вход в помещение до сих пор остается под запретом.
Помимо этого, жители Мадрида и Барселоны могут собираться на мероприятия до 10 человек. Отели снова могут принимать посетителей, однако зоны общего пользования до сих закрыты.
Зона, входящая в побережье городов, перешла на вторую фазу смягчения ограничений. В частности, пляжи открывают для купания и отдыха жителей. В то же время их посещение жестко ограничено мерами санитарной безопасности.
В частности, лежаки и зонты должны быть продезинфицированы, а расстояние между ними не должно быть меньше двух метров. Под запретом остаются коллективные виды спорта. Количество людей, находящихся в компании, не должно превышать 15 человек.
Кроме того, на побережье снова могут работать концертные залы, кинотеатры и театры. Количество посетителей ограничено с целью соблюдения социальной дистанции.
Барам и ресторанам на побережье разрешено принимать небольшое количество людей внутри помещения. Также в рамках второй фазы власти разрешили организацию активного туризма на природе (до 20 человек в одной группе).
В настоящий момент, согласно последним данным ВОЗ, в Испании за все время зафиксировали 235 772 случая коронавирусной инфекции. Из них свыше 150 тысяч человек выздоровело, более 28 тысяч стали жертвами коронавируса.
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