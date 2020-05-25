В Испании отменят карантин для иностранных туристов с 1 июля

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Правительство Испании объявило о предстоящей отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов. Новое распоряжение, как передает РИА Новости, вступит в силу с 1 июля.

Окончательное решение по данному вопросу было принято на межминистерской встрече в понедельник. В минувшую субботу премьер-министр Испании Педро Санчес публично заявил, что туристов готовы принимать уже с июля.

Обязательный карантин для тех, кто приехал в Испанию из-за рубежа, ввели с 12 мая. При этом границы для туристов на данный момент закрыты полностью, а авиасообщение поддерживается в значительно усеченном формате.

Ранее стало известно, что более 3,2 тысячи родственников погибших от коронавируса в Испании подали в суд на местное правительство. В коллективном иске властям инкриминируются несвоевременные меры по борьбе с COVID-19.

