Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:58

Испания планирует перезапустить туристический сезон в конце июня

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос сообщил, что в стране планируется возобновление туристического сезона до конца июня, передает "Газета.ру".

Кроме того, в этом же месяце испанские власти будут постепенно снимать ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса.

Абалос заявил, что в июне планируют отменить двухнедельный карантин, который должны проходить въезжающие на территорию страны.

Ранее в Испании группа адвокатов, которая представляет интересы более 3,2 тысячи родственников скончавшихся от коронавируса, подала иск в Верховный суд. Они обвинили членов правительства в несвоевременных мерах в борьбе с COVID-19.

Согласно данным ВОЗ на 19 мая, в Испании зафиксировано более 231 тысячи случаев заражения коронавирусом. Свыше 150 тысяч человек излечилось от COVID-19, более 27 тысяч пациентов скончалось.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать