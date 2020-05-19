Испания планирует перезапустить туристический сезон в конце июня

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Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос сообщил, что в стране планируется возобновление туристического сезона до конца июня, передает "Газета.ру".

Кроме того, в этом же месяце испанские власти будут постепенно снимать ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса.

Абалос заявил, что в июне планируют отменить двухнедельный карантин, который должны проходить въезжающие на территорию страны.

Ранее в Испании группа адвокатов, которая представляет интересы более 3,2 тысячи родственников скончавшихся от коронавируса, подала иск в Верховный суд. Они обвинили членов правительства в несвоевременных мерах в борьбе с COVID-19.

Согласно данным ВОЗ на 19 мая, в Испании зафиксировано более 231 тысячи случаев заражения коронавирусом. Свыше 150 тысяч человек излечилось от COVID-19, более 27 тысяч пациентов скончалось.