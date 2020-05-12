В Испании родственники жертв коронавируса подали иск против правительства

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Группа адвокатов, представляющая интересы более 3,2 тысячи родственников жертв коронавируса, подала иск в Верховный суд Испании. Членов правительства обвинили в несвоевременных мерах в борьбе с COVID-19, передает "Газета.ру".
Семьи погибших обвиняют руководство страны в "безответственном и небрежном бездействии". Кроме того, истцы уверены, что кабмин Испании поставил свои интересы выше здоровья людей.
Указывается, что, несмотря на распространение коронавируса, в стране в начале марта проводились митинги и манифестации.
Властями Испании продлен режим повышенной готовности до 24 мая.
Ранее стало известно, что РФ за сутки поднялась с 4-го места на 2-е, обойдя Великобританию (224,3 тысячи) и Испанию (227,4 тысячи) по числу случаев коронавируса.
В мире COVID-19 заражено более 4 миллионов человек.