Эксперты оценили, начал ли "выдыхаться" коронавирус

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная инфекция начала "выдыхаться". По его словам, в некоторых странах распространение COVID-19 уже удалось взять под контроль. Разбираемся, стоит ли говорить о том, что вирус взят под контроль и пандемия двигается по курсу на спад.
На последнем издыхании?
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что "во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль. И новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим". Поэтому коронавирус начал "выдыхаться".
Что же касается России, то по мнению парламентария, она имеет свой путь относительно развития нынешней пандемии. При этом для борьбы с COVID-19 государство обращает внимание и на международный опыт.
Всеобщая самоизоляции действует в России до 12 мая. В Москве обстановка с коронавирусной инфекцией остается напряженной. Сергей Собянин продлил действующие ограничения до конца месяца. Кроме того, в столице с 12 мая вводится масочный режим, а также становится обязательным ношение перчаток в общественном транспорте.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 177 тысяч 160 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, страна вышла на пятое место в мире по количеству заражений коронавирусной инфекцией. На первом находятся США, далее следуют Испания, Италия и Великобритания, где число новых заболевших по-прежнему остается довольно высоким.
А вот ликвидировать вспышку COVID-19 удалось только в нескольких странах. Например, в Исландии 97% инфицированных уже выздоровели – сейчас там насчитывается всего 39 случаев болезни. Во Вьетнаме и в Южной Корее также практически справились с коронавирусом. Там уже открываются магазины, рестораны и кафе, возобновляются внутренние полеты. Но жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.
В Лаосе на протяжении практически месяца не появлялись новые случаи заболевания COVID-19: всего в стране 19 заболевших. А в конце марта об окончании эпидемии коронавируса заявили китайские власти.
Рано радоваться?
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал Москве 24 о том, что в России можно говорить только об умеренной стабилизации ситуации с коронавирусом, так как не наблюдается "интенсивного увеличения случаев". По его словам, пока страна не достигла пика заболеваемости и не вышла на плато, рассуждать о контроле над COVID-19 преждевременно.
"Московские власти говорят о том, что реальное количество больных может составлять 300 тысяч человек только в столице. Учитывая то, что больше половины – это бессимптомные носители, в госпитализации нуждаются 10–12% от тех, кто имеет клинические симптомы, а тяжелая форма заболевания – только в пределах 5%, то пока система здравоохранения может оказывать помощь в полном объеме", – пояснил специалист.
Викулов добавил, что сейчас в разных странах ситуация, связанная с коронавирусом, может резко отличаться. По его мнению, в Китае, несмотря на большую плотность населения, пройти пик заболевания помогли именно жесткие карантинные меры.
"В европейских странах ситуация тоже разная, она очень быстро меняется: от достаточно напряженной до открытия границ, как, например, в Чехии, или послабление мер в Австрии. Все может стремительно измениться, так как этот процесс динамичный, еще не поставлена жирная точка в этом вопросе", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
В свою очередь, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко в разговоре с Москвой 24 отметил, что в целом картина в общемировом масштабе действительно улучшается. К примеру, в европейских странах, а также в Южной Корее, Китае и в Японии последнее время наблюдается устойчивое снижения числа заболевших.
Что касается России, по словам специалиста, сейчас циркуляция вируса среди населения сохраняется на высоком уровне.
"В Москве казалось, что в конце апреля стало снижаться число случаев, а в мае, наоборот, увеличилось. Вероятно, это связанно с увеличением объема тестирования и исследований на антитела, которые выявляются у людей, перенесших заболевание. В этой ситуации положительный фактор – это увеличение числа выздоровевших и тех, кто приобрел иммунитет", – добавил Бутенко.
Важным шагом по ликвидации болезни является создание вакцины, но на ее разработку, по мнению эксперта, уйдет много времени. Поэтому он рекомендует дождаться пика заболевания в России, после которого можно прогнозировать улучшение ситуации.
Кроме того, даже без вакцины каждый россиянин может внести свой вклад в то, чтобы в стране были ослаблены ограничительные меры. Для этого необходимо честно соблюдать режим самоизоляции. Российские власти и медики неоднократно напоминали, что такой подход поможет разорвать цепочки распространения коронавируса. А значит, вскоре мы сможем вернуться к привычной жизни.