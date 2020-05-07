Эксперты оценили, начал ли "выдыхаться" коронавирус

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная инфекция начала "выдыхаться". По его словам, в некоторых странах распространение COVID-19 уже удалось взять под контроль. Разбираемся, стоит ли говорить о том, что вирус взят под контроль и пандемия двигается по курсу на спад.



На последнем издыхании?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что "во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль. И новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим". Поэтому коронавирус начал "выдыхаться".

Что же касается России, то по мнению парламентария, она имеет свой путь относительно развития нынешней пандемии. При этом для борьбы с COVID-19 государство обращает внимание и на международный опыт.





Геннадий Онищенко депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Коронавирус делает поправки на наши региональные особенности, и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции. Соответственно, мероприятия должны проводиться в каждом регионе в своей интерпретации.

Всеобщая самоизоляции действует в России до 12 мая. В Москве обстановка с коронавирусной инфекцией остается напряженной. Сергей Собянин продлил действующие ограничения до конца месяца. Кроме того, в столице с 12 мая вводится масочный режим, а также становится обязательным ношение перчаток в общественном транспорте.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 177 тысяч 160 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, страна вышла на пятое место в мире по количеству заражений коронавирусной инфекцией. На первом находятся США, далее следуют Испания, Италия и Великобритания, где число новых заболевших по-прежнему остается довольно высоким.

А вот ликвидировать вспышку COVID-19 удалось только в нескольких странах. Например, в Исландии 97% инфицированных уже выздоровели – сейчас там насчитывается всего 39 случаев болезни. Во Вьетнаме и в Южной Корее также практически справились с коронавирусом. Там уже открываются магазины, рестораны и кафе, возобновляются внутренние полеты. Но жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

В Лаосе на протяжении практически месяца не появлялись новые случаи заболевания COVID-19: всего в стране 19 заболевших. А в конце марта об окончании эпидемии коронавируса заявили китайские власти.



Рано радоваться?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал Москве 24 о том, что в России можно говорить только об умеренной стабилизации ситуации с коронавирусом, так как не наблюдается "интенсивного увеличения случаев". По его словам, пока страна не достигла пика заболеваемости и не вышла на плато, рассуждать о контроле над COVID-19 преждевременно.

"Московские власти говорят о том, что реальное количество больных может составлять 300 тысяч человек только в столице. Учитывая то, что больше половины – это бессимптомные носители, в госпитализации нуждаются 10–12% от тех, кто имеет клинические симптомы, а тяжелая форма заболевания – только в пределах 5%, то пока система здравоохранения может оказывать помощь в полном объеме", – пояснил специалист.

Викулов добавил, что сейчас в разных странах ситуация, связанная с коронавирусом, может резко отличаться. По его мнению, в Китае, несмотря на большую плотность населения, пройти пик заболевания помогли именно жесткие карантинные меры.

"В европейских странах ситуация тоже разная, она очень быстро меняется: от достаточно напряженной до открытия границ, как, например, в Чехии, или послабление мер в Австрии. Все может стремительно измениться, так как этот процесс динамичный, еще не поставлена жирная точка в этом вопросе", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Нам важно сейчас перебороть эту ситуацию, с которой мы столкнулись, чтобы не было коллапса не только в системе здравоохранения, но губительного влияния на экономику. Для этого нужно как можно быстрее достичь пика, после чего заболеваемость пойдет на спад. Если ситуация будет ухудшаться, то меры могут только усиливаться вплоть до введения комендантского часа.

В свою очередь, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко в разговоре с Москвой 24 отметил, что в целом картина в общемировом масштабе действительно улучшается. К примеру, в европейских странах, а также в Южной Корее, Китае и в Японии последнее время наблюдается устойчивое снижения числа заболевших.





Александр Бутенко завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Поскольку в России появились первые случаи намного позднее, то мы с запозданием придем к пику, как и в Европе.

Что касается России, по словам специалиста, сейчас циркуляция вируса среди населения сохраняется на высоком уровне.

"В Москве казалось, что в конце апреля стало снижаться число случаев, а в мае, наоборот, увеличилось. Вероятно, это связанно с увеличением объема тестирования и исследований на антитела, которые выявляются у людей, перенесших заболевание. В этой ситуации положительный фактор – это увеличение числа выздоровевших и тех, кто приобрел иммунитет", – добавил Бутенко.

Важным шагом по ликвидации болезни является создание вакцины, но на ее разработку, по мнению эксперта, уйдет много времени. Поэтому он рекомендует дождаться пика заболевания в России, после которого можно прогнозировать улучшение ситуации.

Кроме того, даже без вакцины каждый россиянин может внести свой вклад в то, чтобы в стране были ослаблены ограничительные меры. Для этого необходимо честно соблюдать режим самоизоляции. Российские власти и медики неоднократно напоминали, что такой подход поможет разорвать цепочки распространения коронавируса. А значит, вскоре мы сможем вернуться к привычной жизни.