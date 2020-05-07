Онищенко рассказал о "выдыхающемся" коронавирусе

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Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".

"Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, его распространение уже взяли под контроль", – сказал Онищенко.

В эфире ИА "НСН" он напомнил, что у страны свой путь развития ситуации с пандемией, однако РФ опирается и на международный опыт.

В Роспотребнадзоре предложили пути выхода из самоизоляции

Роспотребнадзор ранее предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.

На первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Затем предусмотрено возобновление работы объектов сферы торговли и услуг.

На третьем этапе начнут работать парки и скверы при условии соблюдения дистанции. После этого откроются гостиницы и предприятия общепита.

По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев коронавирусной инфекции. За весь период скончались 1 537 человек, выздоровели – 21 327.