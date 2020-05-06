В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Москве уведомил о смерти еще 39 пациентов с коронавирусом.

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в штабе.

За весь период наблюдений в столице скончались 905 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Также в Оперативном штабе напомнили, что до 11 мая включительно все жители столицы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации по коронавирусу в столице. Градоначальник заявил, что за последние две недели в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных. Данная динамика рассматривается как стабилизация ситуации.

За последние сутки в России выявлено 10 559 случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858. В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев.

