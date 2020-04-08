В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции станет виден к концу следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как и когда выходить из режима самоизоляции – предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. <...> Думаю, будет понятно во второй половине следующей недели, каков эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас", – отметил Песков.

Он добавил, что 7 апреля во время совещания с вирусологами у Владимира Путина доминировала точка зрения о том, что введение режима самоизоляции было единственным правильным решением, чтобы "разорвать цепочки распространения коронавируса".

Накануне Путин также заявил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден, но Кремль продолжает следить и держать на контроле ситуацию с вирусом.

Глава государства отметил, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Путин напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.

Путин призвал всех граждан обращать внимание в первую очередь на заявления настоящих специалистов. Он подчеркнул, что со своей стороны власть принимает решения в области по противодействию распространению коронавируса на основании рекомендаций врачей и ученых.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

