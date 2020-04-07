Путин в шутку назвал всех россиян вирусологами

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Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом в России заявил, что вся страна стала вирусологами, сообщает "Экспресс газета".

"Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали. Вся страна. Но мнение истинных специалистов крайне важно", – заявил глава государства.

Путин таким образом сделал акцент на том, что сейчас практически каждый пытается высказать свое мнение о происходящем, не являясь при этом экспертом в этой области.

Российский лидер призвал всех граждан обращать внимание в первую очередь на заявления настоящих специалистов. Он подчеркнул, что со своей стороны власть принимает решения в области по противодействию распространению коронавируса на основании рекомендаций врачей и ученых.

Во время совещания Путин также заявил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.

Глава государства отметил, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Путин напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения. Во всем мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения.

