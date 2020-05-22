Распространение коронавируса в РФ вышло на плато – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России вышла на плато.

Она заявила об этом в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России с участием президента РФ Владимира Путина. Попова отметила, что в настоящий момент наблюдается тенденция к снижению распространения коронавируса.

"Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению", – отметила Попова.

В то же время она подчеркнула, что, несмотря на выход на плато и тенденцию к снижению прироста заболевших COVID-19, положение требует особого внимания. Глава Роспотребнадзора отметила важность соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее Попова сообщила, что у около 45% зараженных коронавирусом болезнь протекает бессимптомно. Она отметила, что легкая форма заражения имеется у всех инфекций. Попова подчеркнула, что людей, у которых присутствуют явные клинические проявления, гораздо меньше тех, у кого инфицирование проходит бессимптомно.

Кроме того, Попова отметила, что ряд санитарно-эпидемиологических требований необходимо будет соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений. Она сообщила, что россиянам по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию, а также придерживаться новых правил дезинфекции и организации общественных пространств.

Владимир Путин на совещании отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Он указал на наличие позитивной динамики, хотя она не такая быстрая и устойчивая, как хотелось бы.