Распространение коронавируса в РФ вышло на плато – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России вышла на плато.
Она заявила об этом в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России с участием президента РФ Владимира Путина. Попова отметила, что в настоящий момент наблюдается тенденция к снижению распространения коронавируса.
"Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению", – отметила Попова.
В то же время она подчеркнула, что, несмотря на выход на плато и тенденцию к снижению прироста заболевших COVID-19, положение требует особого внимания. Глава Роспотребнадзора отметила важность соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
Ранее Попова сообщила, что у около 45% зараженных коронавирусом болезнь протекает бессимптомно. Она отметила, что легкая форма заражения имеется у всех инфекций. Попова подчеркнула, что людей, у которых присутствуют явные клинические проявления, гораздо меньше тех, у кого инфицирование проходит бессимптомно.
Кроме того, Попова отметила, что ряд санитарно-эпидемиологических требований необходимо будет соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений. Она сообщила, что россиянам по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию, а также придерживаться новых правил дезинфекции и организации общественных пространств.
Владимир Путин на совещании отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Он указал на наличие позитивной динамики, хотя она не такая быстрая и устойчивая, как хотелось бы.
Путин проведет совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: